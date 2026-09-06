Kembali ke Jatidiri, Wahyu Prasetyo Siap Bawa Garudayaksa FC Bungkam Java United

Garudayaksa FC siap menjalani laga perdana Super League 2026/2027 dengan menghadapi Java United FC di Stadion Jatidiri. Kembali ke stadion yang pernah menjadi markasnya, Wahyu Prasetyo membidik tiga poin bersama klub barunya. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Garudayaksa FC siap menjalani laga perdana Super League 2026/2027 dengan menghadapi Java United FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore. Bek anyar Garudayaksa FC Wahyu Prasetyo memastikan dirinya dan seluruh rekan setim siap menghadapi pertandingan tersebut.
Wahyu yang akrab disapa Hulk menyebut persiapan tim berjalan dengan baik. Dia dan para pemain Garudayaksa FC bertekad menjalankan setiap instruksi yang diberikan tim pelatih sekaligus memburu tiga poin dalam laga perdana.
Menurut Wahyu, pertandingan pertama menjadi kesempatan bagi Garudayaksa FC untuk menunjukkan kesiapan menghadapi persaingan di kompetisi musim ini.
“Untuk persiapan besok, tentu pemain sudah siap dan akan melakukan instruksi apa yang diberikan oleh coach. Semoga kita besok diberikan tiga poin di laga besok,” ujar Wahyu dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu (5/9), dikutip dari ILeague.
Pertandingan melawan Java United FC memiliki arti tersendiri bagi Wahyu. Stadion Jatidiri bukan tempat yang asing bagi pemain bertahan tersebut karena pernah memperkuat PSIS Semarang.
Kembali tampil di Jatidiri bersama klub berbeda menghadirkan cerita tersendiri bagi Wahyu. Dia juga cukup mengenal sejumlah pemain yang kini memperkuat Java United FC.
Namun, pengalaman tersebut tidak membuat Wahyu larut dalam nostalgia. Dia menegaskan kini memiliki tugas bersama Garudayaksa FC dan harus memberikan kemampuan terbaik untuk klub barunya.
“Bagi saya, main di Jatidiri adalah suatu kebanggaan bisa kembali bermain di sini. Untuk Java United, mungkin ya itu adalah masa lalu, dan saya harus fokus di tim baru saya. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Garudayaksa FC,” katanya.
Garudayaksa FC datang sebagai salah satu tim pendatang baru di Super League 2026/2027. Pertandingan melawan Java United FC sekaligus menjadi ujian pertama untuk mengukur kemampuan mereka di kasta tertinggi.
Dengan persiapan yang telah dilakukan dan target meraih kemenangan, Garudayaksa FC tidak ingin sekadar menjadi pelengkap.
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Jawa Pos
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