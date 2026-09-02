Java United FC Datangkan Gustavo Almeida, Bakal Duet dengan David Da Silva!

JawaPos.com - Java United FC membuat gebrakan di bursa transfer jelang bergulirnya Super League 2026/2027 dengan mendatangkan eks bomber Persija Jakarta Gustavo Almeida.

Gustavo resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyarJava United FC, tim yang dulunya bernama Malut United, pada Rabu (2/9).

Penyerang berkebangsaan Brasil itu diikat kontrak selama satu musim.

Gustavo sangat senang bisa bergabung dengan skuad Laskar Kepodang Emas -julukan Java United.

Dia bertekad memberikan penampilan terbaiknya dan mencetak banyak gol untuk tim yang berbasis di Semarang tersebut.

“Senang bisa bergabung ke dalam tim ini. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin, dan mempersembahkan kemenangan untuk Java United,” ujar Gustavo dalam keterangan resmi Java United FC, Rabu (2/9).

Gustavo menyebut Java United FC memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas karena diperkuat banyak pemain berkualitas.

Hal tersebut menjadi salah satu alasannya menerima pinangan dari Laskar Kepodang Emas.