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Andika Rachmansyah
Kamis, 3 September 2026 | 05.28 WIB

Java United FC Datangkan Gustavo Almeida, Bakal Duet dengan David Da Silva!

Java United FC datangkan mantan penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida. (Dok. Java United FC) - Image

Java United FC datangkan mantan penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida. (Dok. Java United FC)

JawaPos.com - Java United FC membuat gebrakan di bursa transfer jelang bergulirnya Super League 2026/2027 dengan mendatangkan eks bomber Persija Jakarta Gustavo Almeida.

Gustavo resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyarJava United FC, tim yang dulunya bernama Malut United, pada Rabu (2/9). 

Penyerang berkebangsaan Brasil itu diikat kontrak selama satu musim.

Gustavo sangat senang bisa bergabung dengan skuad Laskar Kepodang Emas -julukan Java United.

Dia bertekad memberikan penampilan terbaiknya dan mencetak banyak gol untuk tim yang berbasis di Semarang tersebut.

“Senang bisa bergabung ke dalam tim ini. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin, dan mempersembahkan kemenangan untuk Java United,” ujar Gustavo dalam keterangan resmi Java United FC, Rabu (2/9).

Gustavo menyebut Java United FC memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas karena diperkuat banyak pemain berkualitas.

Hal tersebut menjadi salah satu alasannya menerima pinangan dari Laskar Kepodang Emas.

“Saya melihat Java United sebagai tim yang memiliki potensi untuk bersaing di papan atas. Kami memiliki banyak pemain berkualitas dan berpengalaman,” ucap Gustavo Almeida.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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