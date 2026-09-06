Masih Gagal Cetak Gol Debut, Jort van Der Sande Puas Bali United Menang

JawaPos.com - Bali United meraih kemenangan melawan PSS Sleman di pekan perdana Super League 2026/2027 dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9).

Penyerang baru, Jort van der Sande merasa puas dengan permainan Bali United yang mampu mengalahkan PSS Sleman.

Dia juga takjub dengan atmosfer pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Meskipun puas dengan permainan timnya, Jort van der Sande menyayangkan PSS Sleman bisa mencetak gol di menit akhir.

Gol tim tamu tersebut dicetak oleh Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

"Saya pikir atmosfer pertandingan yang luar biasa di Stadion Dipta. Kami bisa kontrol pertandingan dengan mencetak dua gol," kata Jort van der Sande yang dikutip dari laman Bali United, Sabtu (5/9).

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"Namun sayang, kami kebobolan satu gol di menit akhir. Tapi secara keseluruhan, ini pertandingan yang luar biasa," tegas penyerang 30 tahun tersebut.

Masih gagal cetak gol debut Pelatih Bali United Johny Jansen memberikan kesempatan kepada Van Der Sande untuk menjadi ujung tombak.