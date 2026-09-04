Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman di Laga Pembuka Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis

JawaPos.com - Bali United akan menghadapi PSS Sleman pada pekan pertama Super League 2026/2027. Tim berjulukkan Serdadu Tridatu itu diunggulkan menang dengan skor tipis atas tim tamu.

Bali United dijadwalkan menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (4/9) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga pembuka kompetisi Super League 2026/2027.

Skuad Serdadu Tridatu dapat keunggulan lebih karena bermain di kandang sendiri. Namun perlu dicatat, kelompok suporter PSS Sleman juga dipastikan akan hadir dalam laga tersebut, mengingat larangan suprter tandang telah dicabut.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, antusias menyambut pertandingan pembuka tersebut. Ia menyadari mencuri kemenangan pada laga perdana bukan perkara mudah. Tapi, Jansen menegaskan anak asuhnya datang dengan persiapan yang matang.

“Pertandingan pertama menurut saya selalu menjadi pertandingan yang sulit karena semuanya masih baru. Semua orang sudah mempersiapkan diri sepanjang pramusim untuk fokus menghadapi pertandingan ini. Begitu juga dengan kami,” ujar Jansen dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (4/9).

Jansen juga menyambut positif pencabutan larangan suporter tandang. Menurutnya, kehadiran suporter kandang dan tandang akan membuat atmosfer pertandingan luar biasa. Bali United pun tak ingin menyia-nyiakan laga kandang pertamanya.

“Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kami tahu akan ada banyak suporter, jadi kami ingin berjuang bersama para suporter untuk mempertahankan tiga poin di Dipta. Jadi, ya, kami benar-benar sangat menantikan untuk bermain,” ujarnya.

“Semoga atmosfernya nanti luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan, kami melakukannya bersama-sama. Kami adalah Bali United, dan kami melakukannya bersama para suporter dan para pemain. Semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus dan mendapatkan tiga poin. Itu yang saya inginkan,” lanjut Jansen.