Yann Mabella Starter! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menurunkan Yann Kevin Mabella sebagai starter saat menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) malam WIB. Laga ini mempertemukan dua tim teratas, dengan Persebaya Surabaya sudah lolos semifinal dan Port FC memburu hasil terbaik.

Persebaya Surabaya memasuki pertandingan dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan beruntun di Grup B. Tim asuhan Bernardo Tavares menang 1-0 atas Persija Jakarta dan 1-0 atas PSMS Medan, sekaligus mencatat dua clean sheet dari dua pertandingan.

Port FC juga belum terkalahkan di turnamen ini setelah menang 2-0 atas PSMS Medan dan bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta. Klub Thailand itu mengoleksi empat gol dalam dua laga, sekaligus menjadi tim paling produktif di Grup B menjelang duel penentuan posisi akhir.

Yann Mabella Dipercaya Sejak Menit Awal Yann Kevin Mabella mendapat kepercayaan tampil sejak awal untuk memimpin lini depan Persebaya Surabaya. Pemain bernomor punggung 14 itu akan didukung Malik Risaldi dan Miguel Angelo Marques Pinto Pereira, sementara Diogo Sa Ramalho, Rachmat Irianto, serta Ricky Pratama mengisi sektor tengah.

Di belakang, M. Reza Arya Pratama menjadi penjaga gawang dengan Jefferson Junio Antonio da Silva, Koko Ari Araya, Yuran Fernandes Rocha Lopes, dan Risto Mitrevski sebagai pemain bertahan. Rachmat Irianto dipercaya mengenakan ban kapten, sedangkan bangku cadangan Persebaya Surabaya diisi nama-nama seperti Ernando Ari Sutaryadi, Francisco Rivera, Gledson Paixao da Silva, Alex Martins Ferreira, dan Ramadhan Sananta.

Susunan tersebut membuat Persebaya Surabaya memiliki opsi perubahan permainan dari bangku cadangan. Alex Martins dan Ramadhan Sananta bisa menjadi alternatif di lini depan, sementara Francisco Rivera dan Gledson Paixao da Silva memberi pilihan tambahan di sektor tengah.

Port FC Punya Bruno Moreira Port FC datang dengan ancaman utama dari Issam Al Sabhi yang sudah mencetak dua gol di Piala Presiden 2026. Lucas Toncancins, Suphanan, dan Kaka Mendes masing-masing menyumbang satu assist, sehingga lini serang wakil Thailand patut diperhitungkan.

Namun, perhatian terbesar di Stadion Gelora Bung Tomo tertuju kepada Bruno Moreira. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu kini membela Port FC dan berkesempatan kembali ke markas klub yang pernah dibelanya di hadapan Bonek dan Bonita.

“Sejauh ini semuanya baik-baik saja, ah Port memiliki banyak pemain bagus. Jadi, Liga Thailand sangat luar biasa, mereka adalah orang-orang yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, proses adaptasi saya sangat, sangat baik dan saya harap saya bisa terus berkembang di atas lapangan bersama Port FC,” ujar Bruno Moreira soal adaptasinya di Liga Thailand.