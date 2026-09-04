100 Persen Siap Tempur! Yann Mabella Tak Sabar Bela Persebaya Surabaya Hadapi Bhayangkara FC

JawaPos.com — Yann Mabella memastikan Persebaya Surabaya siap tempur menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Penyerang Green Force itu menyebut persiapan tim berjalan baik setelah pemusatan latihan di Thailand dan menegaskan siap memberikan 100 persen jika dipercaya tampil.

Yann Mabella Pastikan Persebaya Surabaya Siap Tempur Persebaya Surabaya memasuki tahap akhir persiapan sebelum memulai kompetisi resmi musim 2026/2027 dengan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda tersebut menjadi ujian pertama Green Force setelah melewati rangkaian persiapan panjang dalam beberapa pekan terakhir.

Skuad Persebaya Surabaya sebelumnya menjalani pemusatan latihan di Thailand sebelum kembali ke Surabaya untuk melanjutkan persiapan.

Program tersebut menjadi bagian penting untuk menyatukan kekuatan tim sekaligus memastikan kondisi fisik dan kesiapan taktik pemain menjelang pertandingan perdana.

Yann Mabella melihat persiapan tim berjalan sesuai rencana dan kini fokus diarahkan pada penyempurnaan sebelum laga dimulai.

Penyerang asal Kongo tersebut juga menilai kebugaran menjadi salah satu aspek penting karena pertandingan pertama membutuhkan kesiapan maksimal sejak menit awal.

"Kami sudah bersiap dengan sangat baik, apalagi baru kembali dari pemusatan latihan di Thailand. Pekan ini kami fokus memantapkan persiapan akhir dan menjaga kondisi fisik agar tetap fit," ujar Mabella.

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