Ricuh Peringatan Hari Damai Aceh, Mabes TNI Ajak Masyarakat Hormati Simbol Negara

JawaPos.com - Peringatan Hari Damai Aceh di Halaman Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8) ricuh. Mabes TNI menyayangkan peristiwa yang diwarnai penurunan bendera merah putih tersebut. Masyarakat diajak menghormati simbol negara.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan hal itu. Dia menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan peristiwa tersebut. Dia menekankan bahwa semua pihak harus bahu-membahu menjaga ketertiban dan tidak memicu konflik.

”Sangat kami sayangkan kejadian itu, TNI menghimbau mari kita hormati simbol negara dan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik dan mengganggu suasana damai,” kata dia.

Untuk memastikan kondisi dan situasi di Aceh tetap kondusif, TNI berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah (pemda) di Aceh. Langkah itu diambil agar kericuhan yang sempat terjadi bisa mereda dan tidak menjadi konflik berkepanjangan.

”TNI senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas serta kondusifitas wilayah,” imbuhnya.

Berdasar informasi yang beredar luas, kericuhan terjadi setelah petugas gabungan dari TNI-Polri bentrok dengan massa yang berdatangan ke lokasi acara. Massa melemparkan batu. Di sisi lain aparat meletuskan tembakan ke udara dan mengeluarkan gas air mata.