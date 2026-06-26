Demo di Grahadi Surabaya Berakhir Ricuh, Massa Lempari Polisi dengan Botol hingga Kayu 

JawaPos.com - Aksi demonstrasi oleh ratusan massa dari berbagai kelompok masyarakat, di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Jumat (26/6), berakhir ricuh.

Dari pantauan JawaPos.com, massa yang menamai diri dari "Front Anti Kapitalisme" dan "Warga Surabaya Turun ke Jalan" ini mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 16.20 WIB.

Aksi demonstrasi mulanya berjalan damai. Mereka berorasi secara bergiliran, melakukan teatrikal dan baca puisi. Massa aksi juga membentangkan banner raksasa bergambar Presiden RI Prabowo Subianto.

Hingga pukul 18.30 WIB, massa masih bertahan di Jalan Gubernur Suryo. Namun, situasi berubah mencekam ketika Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma menyerukan keinginannya untuk ditemui pejabat.

Teriakan "Revolusi" pun mulai menggema dan terdengar jelas. Tak lama dari itu, sejumlah massa melempar benda-benda di sekitar, seperti botol, kayu, ke arah aparat polisi yang berada di belakang gerbang Gedung Negara Grahadi.

Terpisah, Septia mengatakan sedikitnya ada 100 orang yang ikut dalam aksi ini. Mereka menyuarakan 11 tuntutan, mulai dari hentikan program MBG, hingga turunkan bahan pokok dan BBM.

"Mereka (pemerintah) tidak pernah mengevaluasi diri bagaimana kebijakan MBG, Kopdes Merah Putih tidak benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat," tegas Septia.

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