Muhammad Ferarri Comeback Usai Cedera, Bantu Bhayangkara Tahan Persebaya 1-1

JawaPos.com - Muhammad Ferarri akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan resmi setelah absen panjang akibat cedera. Bek Bhayangkara Presisi Lampung FC itu tampil selama 45 menit saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9). Ferarri masuk pada awal babak kedua untuk menggantikan Teuku Muhammad Ichsan.

Kembali tampil setelah cukup lama menepi membuat Ferarri sempat merasakan sedikit kecanggungan. Namun, pemain berusia 23 tahun tersebut perlahan mampu menemukan kembali ritmenya.

Ferarri juga ikut membantu lini belakang Bhayangkara Presisi Lampung mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir.

“Alhamdulillah tadi saya dipercaya selama 45 menit sempat mengganti Ichsan. Walaupun sempat kaku, tapi berhasil menjaga gawang tidak kebobolan,” ujar Ferarri dikutip dari ILeague.

Laga kontra Persebaya menjadi penanda penting bagi Ferarri setelah menjalani masa pemulihan cukup panjang. Sebelumnya, dia mengalami cedera Medial Collateral Ligament (MCL) grade dua.

Cedera tersebut membuat Ferarri harus menjalani program rehabilitasi secara intensif bersama tim medis dan fisioterapis sejak April.

Setelah melewati proses pemulihan, Ferarri akhirnya kembali mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan kompetitif. Dia pun memilih tidak terburu-buru memasang target pribadi setelah comeback.

Pemain berusia 23 tahun itu ingin fokus meningkatkan kondisi fisik sekaligus mengembalikan kepercayaan dirinya secara bertahap.