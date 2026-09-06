Bhayangkara FC Ditahan Persebaya 1-1, Oscar Bruzon Siapkan Evaluasi untuk Laga Berikutnya

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara FC harus puas berbagi poin dengan Persebaya Surabaya pada pekan pertama BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore, kedua tim bermain imbang 1-1.
Persebaya tampil lebih efektif pada awal pertandingan. Tim Green Force Persebaya Surabaya membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 13 menit melalui Yann Mabella.
Gol tersebut membuat Persebaya berada dalam posisi lebih nyaman.
Sementara itu, Bhayangkara FC mencoba merespons dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan tim tamu.
Meski memiliki sejumlah peluang, The Guardian of Saburai belum mampu mencetak gol balasan hingga babak pertama berakhir.
Persebaya pun memasuki ruang ganti dengan keunggulan 1-0.
Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC tampil lebih terbuka.
Pelatih Oscar Bruzon melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya gedor timnya.
Perubahan tersebut akhirnya membuahkan hasil.
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Jawa Pos
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