Resmi! Starting Line Up Persebaya Surabaya Diperkuat 7 Pemain Asing Hadapi Bhayangkara FC

Francisco Rivera dipercaya menjadi kapten saat Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/2027. (Instagram @cachisrivera)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menurunkan tujuh pemain asing dalam starting XI menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Francisco Rivera dipercaya menjadi kapten Green Force, sementara Ernando Ari Sutaryadi kembali mengawal gawang dalam laga perdana Super League 2026/2027.
Susunan pemain tersebut memperlihatkan Persebaya Surabaya langsung mengandalkan komposisi terbaik untuk membuka perjalanan di kompetisi resmi.
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Selain Rivera, enam pemain asing lain yang dipercaya tampil sejak menit awal adalah Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, Miguel Pereira, Yann Kevin Mabella, Jefferson Silva, dan Jose Walber Mota.
Francisco Rivera mendapat kepercayaan memimpin rekan-rekannya sebagai kapten dalam pertandingan perdana Super League 2026/2027.
Gelandang asal Meksiko tersebut menjadi salah satu pemain penting Green Force untuk mengatur permainan sekaligus menjaga fokus tim menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Rivera sebelumnya menegaskan dirinya memahami besarnya harapan Bonek dan Bonita terhadap langkah pertama Persebaya Surabaya di kompetisi.
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Ekspektasi tinggi tersebut justru dijadikan tambahan motivasi untuk memberikan kemampuan terbaik dan membantu tim meraih hasil positif di Lampung.
“Setiap pertandingan bersama Persebaya selalu memiliki ekspektasi yang tinggi. Kami tahu para suporter ingin melihat tim menang dan memberikan penampilan terbaik,” kata Rivera pada sesi konferensi pers, Jumat (4/9/2026).
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Jawa Pos
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