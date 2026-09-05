Head to Head Persebaya vs Bhayangkara FC: Tavares Waspadai Tim yang Kerap Menyulitkan

JawaPos.com – Ambisi Persebaya Surabaya meraih gelar juara Super League 2026-2027 menjalani ujian perdana sore nanti di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Lawannya tim yang tidak pernah mudah dihadapi Green Force: Bhayangkara FC.

Bahkan dalam dua duel musim lalu, Green Force gagal menang atas The Guardians. Imbang di Bandar Lampung dan kalah di Surabaya. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Persebaya memang selalu unggul, tapi hanya dengan margin satu gol.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares sadar benar ancaman yang bisa ditebar si calon lawan. “Para pemain terbaik mereka tetap bertahan. Dan, mereka juga mendatangkan pemain bagus yang sudah berpengalaman di Super League,” beber Tavares dikutip dari laman resmi I.League.

Selain itu, meski sudah paham kemampuan para pemain Bhayangkara FC, Tavares mengaku belum tahu banyak gaya permainan atau pilihan taktikal pelatih barunya Oscar Bruzon. Di sisi lain, Bruzon diperkirakan sudah mengenali karakter permainan Green Force.

Sebab, Persebaya telah tampil lima kali saat menjuarai Piala Presiden 2026. “Sedangkan kami tidak punya rekaman pertandingan mereka,” terang Tavares.

Tapi, bek Persebaya Yuran Fernandes tetap percaya diri. Sebab, seluruh pemain disebutnya telah memahami apa yang diinginkan sang pelatih. “Sekarang tugas kami adalah menerapkannya di pertandingan dan memberikan yang terbaik untuk tim,” kata bek asal Tanjung Verde itu, dikutip dari laman resmi klub.

Tavares juga punya catatan apik setiap menjalani laga pembuka liga di kompetisi Indonesia. Pelatih 46 tahun tersebut tidak pernah kalah dengan meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Kejar Papan Atas Di sisi lain, Bruzon tak sabar menunjukkan kualitas yang membuat manajemen The Guardians tertarik merekrutnya. “Kami tidak menyembunyikan ambisi kami. Kami ingin bersaing di papan atas,” kata pelatih asal Spanyol itu.

Dia menyebut, tim asuhannya punya kemampuan untuk mewujudkan ambisi tersebut.