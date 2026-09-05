Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Tatang Mahardika, Bagus Putra Pamungkas
Sabtu, 5 September 2026 | 15.11 WIB

Head to Head Persebaya vs Bhayangkara FC: Tavares Waspadai Tim yang Kerap Menyulitkan

Persebaya mengawali Super League 2026-2027 melawan Bhayangkara FC. Bernardo Tavares mewaspadai The Guardians yang kerap menyulitkan Green Force. (Dok. Persebaya) - Image

Persebaya mengawali Super League 2026-2027 melawan Bhayangkara FC. Bernardo Tavares mewaspadai The Guardians yang kerap menyulitkan Green Force. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Ambisi Persebaya Surabaya meraih gelar juara Super League 2026-2027 menjalani ujian perdana sore nanti di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Lawannya tim yang tidak pernah mudah dihadapi Green Force: Bhayangkara FC.

Bahkan dalam dua duel musim lalu, Green Force gagal menang atas The Guardians. Imbang di Bandar Lampung dan kalah di Surabaya. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Persebaya memang selalu unggul, tapi hanya dengan margin satu gol.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares sadar benar ancaman yang bisa ditebar si calon lawan. “Para pemain terbaik mereka tetap bertahan. Dan, mereka juga mendatangkan pemain bagus yang sudah berpengalaman di Super League,” beber Tavares dikutip dari laman resmi I.League.

Selain itu, meski sudah paham kemampuan para pemain Bhayangkara FC, Tavares mengaku belum tahu banyak gaya permainan atau pilihan taktikal pelatih barunya Oscar Bruzon. Di sisi lain, Bruzon diperkirakan sudah mengenali karakter permainan Green Force.

Sebab, Persebaya telah tampil lima kali saat menjuarai Piala Presiden 2026. “Sedangkan kami tidak punya rekaman pertandingan mereka,” terang Tavares.

Tapi, bek Persebaya Yuran Fernandes tetap percaya diri. Sebab, seluruh pemain disebutnya telah memahami apa yang diinginkan sang pelatih. “Sekarang tugas kami adalah menerapkannya di pertandingan dan memberikan yang terbaik untuk tim,” kata bek asal Tanjung Verde itu, dikutip dari laman resmi klub.

Tavares juga punya catatan apik setiap menjalani laga pembuka liga di kompetisi Indonesia. Pelatih 46 tahun tersebut tidak pernah kalah dengan meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Kejar Papan Atas

Di sisi lain, Bruzon tak sabar menunjukkan kualitas yang membuat manajemen The Guardians tertarik merekrutnya. “Kami tidak menyembunyikan ambisi kami. Kami ingin bersaing di papan atas,” kata pelatih asal Spanyol itu.

Dia menyebut, tim asuhannya punya kemampuan untuk mewujudkan ambisi tersebut.

“Karena kami telah merekrut pemain yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, beberapa di antaranya sangat saya kenal. Bahkan yang lainnya memiliki pengalaman internasional yang baik,” katanya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol

Sabtu, 5 September 2026 | 14.56 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

Sabtu, 5 September 2026 | 14.51 WIB

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi

Sabtu, 5 September 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore