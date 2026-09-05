Shin Tae-yong Debut Manis Bersama Persija Jakarta, Rekor Negatif Lawan Borneo FC Terputus!

Shin Tae-yong putus rekor negatif Persija Jakarta saat lawan Borneo FC. (Persija)
JawaPos.com - Shin Tae-yong menjalani debut manis bersama Persija Jakarta. Juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil membawa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta - menang atas Borneo FC di pekan pertama Super League 2026/2027.
Persija Jakarta menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026) malam WIB. Gol semata wayang Macan Kemayoran dicetak oleh Alexander Jeremejeff pada menit 45+1.
Jeremejeff mencetak gol tersebut setelah memanfaatkan umpan silang matang yang diberikan Kerim Memija. Gol itu sekaligus menjadi gol debut striker berkebangsaan Swedia tersebut bersama Persija Jakarta.
Kemenangan ini sekaligus melengkapi debut manis Shin Tae-yong bersama Persija Jakarta di kompetisi Super League 2026/2027. Hasil tersebut kian sempurna karena Macan Kemayoran mencetak clean sheet menghadapi Borneo FC.
Menariknya, kemenangan tersebut juga membuat Persija Jakarta memutus rekor negatif saat menghadapi Borneo FC. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Macan Kemayoran belum pernah menang atas Pesut Etam dalam tujuh pertemuan terakhir di kompetisi liga.
Terakhir kali Macan Kemayoran bungkam Borneo FC terjadi pada Liga 1 2023 ketika bermain di kandang sendiri dengan skor tipis 1-0. Kini, Persija Jakarta akhirnya berhasil memutus rekor negatif di bawah komando Shin Tae-yong.
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Lebih dari itu, Persija Jakarta juga akhirnya memutus rekor buruknya di kandang Borneo FC. Tercatat, Macan Kemayoran terakhir kali meraih kemenangan atas Pesut Etam di Samarinda pada Liga 1 2018 dengan skor tipis 1-0.
Setelah penantian panjang selama delapan tahun, Persija Jakarta akhirnya berhasil kembali meraih kemenangan di Samarinda. Rekor tersebut berhasil diputus berkat kemenangan di bawah komando Shin Tae-yong.
Torehan tiga poin atas Borneo FC membuat Persija Jakarta kini menempati posisi keempat klasemen sementara Super League 2026/2027. Sementara itu, pemuncak klasemen sementara saat ini dihuni oleh Arema FC setelah bungkam Isenmulang Kalten FC dengan skor telak 4-0.
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