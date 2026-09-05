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Andika Rachmansyah
Minggu, 6 September 2026 | 04.11 WIB

Debut Manis Shin Tae-yong! Persija Jakarta Menang Tipis 1-0 atas Borneo FC di Samarinda

Alexander Jeremejeff cetak gol debut bersama Persija Jakarta dalam pertandingan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. (Instagram/@persija) - Image

Alexander Jeremejeff cetak gol debut bersama Persija Jakarta dalam pertandingan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. (Instagram/@persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengunci kemenangan atas Borneo FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan pertama Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026) malam WIB.

Ini menjadi hasil manis bagi Shin Tae-yong karena sukses membawa Persija Jakarta menang dalam laga debut resminya di Super League 2026/2027. Lebih manisnya, ia berhasil mengakhiri rekor negatif timnya melawan Borneo FC.

Setelah dalam lima pertemuan terakhir tidak pernah menang, kini Persija Jakarta akhirnya berhasil membuka puasa kemenangannya atas Borneo FC. Hasil kemenangan ini menjadi modal positif bagi tim Ibu Kota dalam menatap laga kontra Persib Bandung di pekan kedua.

Alexander Jeremejeff Cetak gol di Pengujung Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal. Jual beli serangan kerap dilakukan Borneo FC dan Persija Jakarta dalam 10 menit awal pertandingan meski belum ada yang berbuah peluang berbahaya.

Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-14 setelah Witan Sulaeman menerima umpan dari Alexander Jeremejeff. Namun tendangan Witan masih melebar dari sasaran, padahal posisinya sudah sangat terbuka.

Semenit berselang, Persija Jakarta kembali menciptakan peluang lewat tendangan spekulasi Ilham Rio Fahmi yang masih bisa ditangkap kiper Borneo FC, Kadu. Macan Kemayoran terus menekan pertahanan tuan rumah.

Pada menit ke-20, Borneo FC melakukan serangan bali cepat dan menciptakan peluang terbaiknya lewat tendangan keras Moussa Diarra. Sayangnya bola hasil tendangan tersebut masih mampu ditepis kiper Persija Jakarta, Nadeo Argawinata.

Keasyikan menyerang, gawang Persija Jakarta nyaris kebobolan lewat skema serangan balik cepat Pesut Etam -julukan Borneo FC- pada menit ke-25. Sialnya, tendangan Moussa Diarra masih melebar, padahal sudah dalam posisi satu lawan satu dengan Nadeo Argawinata.

Moussa Diarra lagi-lagi menciptakan peluang terbaik ketiganya pada menit ke-30. Namun tendangannya kembali mampu diamankan Nadeo Argawinata. Pesut Etam mulai menemukan ritme permainannya setelah kurang lebih 20 menit dikurung oleh Persija Jakarta.

Editor: Edi Yulianto
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