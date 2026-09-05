Francis Wawengkang Jadi Asisten Shin Tae-yong di Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta menambah kekuatan di jajaran tim kepelatihan dengan merekrut mantan pemainnya, Francis Wawengkang. Pria yang akrab disapa Coach Enal tersebut akan bergabung sebagai asisten pelatih untuk membantu Shin Tae-yong.

Kehadiran Francis Wawengkang diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan perspektif bagi tim kepelatihan Persija Jakarta. Shin Tae-yong membutuhkan ilmu Francis Wawengkang terutama untuk membantu tim dalam aspek taktikal dan pengembangan pemain.

Francis Wawengkang juga diharapkan dapat memperluat fokus tim pelatih dalam memantau perkembangan para pemain. Pengalamannya sebagai mantan pemain Persija Jakarta dan Timnas Indonesia menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan tersebut.

Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, menyambut positif bergabungnya Francis Wawengkang ke dalam jajaran tim kepelatihan. Ia menilai pelatih berlisensi AFC Pro tersebut memiliki pengalaman yang dapat menjadi nilai tambah bagi Macan Kemayoran.

“Coach Francis Wewengkang adalah nama senior yang kami yakini dapat memperkuat barisan kepelatihan Persija. Pengalaman panjang yang dimilikinya, baik sebagai pemain maupun pelatih, tentu menjadi nilai tambah bagi tim,” ucap Ardhi dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Ardhi berharap Francis Wawengkang dapat memberikan kontribusi dalam proses persiapan Persija Jakarta sepanjang musim. Ia juga menilai pengalaman sang pelatih mengenai kompetisi domestik akan sangat membantu pelatih Shin Tae-yong.

“Kami berharap kehadirannya dapat memperkaya perspektif tim pelatih, khususnya dalam aspek taktikal dan pemahaman terkait liga Indonesia. Nantinya, Coach Francis akan bekerja sama dengan Coach Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih lainnya untuk memastikan setiap proses persiapan dan perkembangan tim berjalan semakin optimal,” tutur Ardhi.

Francis Wawengkang memiliki perjalanan panjang di dunia kepelatihan sejak mulai menekuni profesi tersebut pada 2018. Ia tercatat pernah menjadi asisten pelatih Sriwijaya FC, TIRA-Persikabo, Persita Tangerang, dan RANS FC.