Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 6 September 2026 | 01.38 WIB

Francis Wawengkang Jadi Asisten Shin Tae-yong di Persija Jakarta

Persija Jakarta rekrut Francis Wawengkang sebagai asisten pelatih untuk membantu Shin Tae-yong. / Dok: Persija - Image

Persija Jakarta rekrut Francis Wawengkang sebagai asisten pelatih untuk membantu Shin Tae-yong. / Dok: Persija

JawaPos.com - Persija Jakarta menambah kekuatan di jajaran tim kepelatihan dengan merekrut mantan pemainnya, Francis Wawengkang. Pria yang akrab disapa Coach Enal tersebut akan bergabung sebagai asisten pelatih untuk membantu Shin Tae-yong.

Kehadiran Francis Wawengkang diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan perspektif bagi tim kepelatihan Persija Jakarta. Shin Tae-yong membutuhkan ilmu Francis Wawengkang terutama untuk membantu tim dalam aspek taktikal dan pengembangan pemain.

Francis Wawengkang juga diharapkan dapat memperluat fokus tim pelatih dalam memantau perkembangan para pemain. Pengalamannya sebagai mantan pemain Persija Jakarta dan Timnas Indonesia menjadi salah satu pertimbangan dalam penunjukan tersebut.

Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, menyambut positif bergabungnya Francis Wawengkang ke dalam jajaran tim kepelatihan. Ia menilai pelatih berlisensi AFC Pro tersebut memiliki pengalaman yang dapat menjadi nilai tambah bagi Macan Kemayoran.

“Coach Francis Wewengkang adalah nama senior yang kami yakini dapat memperkuat barisan kepelatihan Persija. Pengalaman panjang yang dimilikinya, baik sebagai pemain maupun pelatih, tentu menjadi nilai tambah bagi tim,” ucap Ardhi dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Ardhi berharap Francis Wawengkang dapat memberikan kontribusi dalam proses persiapan Persija Jakarta sepanjang musim. Ia juga menilai pengalaman sang pelatih mengenai kompetisi domestik akan sangat membantu pelatih Shin Tae-yong.

“Kami berharap kehadirannya dapat memperkaya perspektif tim pelatih, khususnya dalam aspek taktikal dan pemahaman terkait liga Indonesia. Nantinya, Coach Francis akan bekerja sama dengan Coach Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih lainnya untuk memastikan setiap proses persiapan dan perkembangan tim berjalan semakin optimal,” tutur Ardhi.

Francis Wawengkang memiliki perjalanan panjang di dunia kepelatihan sejak mulai menekuni profesi tersebut pada 2018. Ia tercatat pernah menjadi asisten pelatih Sriwijaya FC, TIRA-Persikabo, Persita Tangerang, dan RANS FC.

Selain menjadi asisten, Francis Wawengkang juga sempat dipercaya sebagai pelatih interim Sriwijaya FC dan RANS FC. Ia kemudian mendapat kesempatan menangani Persewangi sebagai pelatih kepala.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Starting Line Up Persija Jakarta vs Borneo FC! Macan Kemayoran Turunkan 6 Pemain Asing - Image
Sepak Bola Indonesia

Starting Line Up Persija Jakarta vs Borneo FC! Macan Kemayoran Turunkan 6 Pemain Asing

Minggu, 6 September 2026 | 01.26 WIB

Hadapi Borneo FC, Shin Tae-yong Tak Gugup Jelang Laga Pertama bersama Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Borneo FC, Shin Tae-yong Tak Gugup Jelang Laga Pertama bersama Persija Jakarta

Sabtu, 5 September 2026 | 20.36 WIB

Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran

Sabtu, 5 September 2026 | 19.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore