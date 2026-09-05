Starting Line Up Persija Jakarta vs Borneo FC! Macan Kemayoran Turunkan 6 Pemain Asing

Bomber Persija Jakarta Alexander Jeremejeff. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjalani laga tandang melawan Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB. Kedua kesebelasan menurunkan 11 pemain terbaiknya dalam laga tersebut.
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tidak memaksimalkan slot pemain asing yang bermain di dalam lapangan. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya menurunkan enam pemain asing untuk menghadapi Borneo FC.
Di posisi penjaga gawang, Persija Jakarta mempercayakan kepada Nadeo Argawinata. Menariknya, Nadeo merupakan rekrutan anyar Macan Kemayoran yang didatangkan dari Borneo FC.
Pada lini pertahanan, Persija Jakarta mengandalkan trio Rizky Ridho, Denis Kolinger, dan Radovan Pankov. Ketiganya akan bekerja keras meredam serangan tuan rumah dan menjaga gawang agar tidak kebobolan.
Bergeser ke sektor tengah, Kerim Memija dan Ilham Rio Fahmi akan beroperasi di sisi kanan dan kiri. Keduanya didampingi Fabio Calonego serta Stjepan Loncar yang menjadi bagian dari empat pemain di lini tengah Persija Jakarta.
Untuk lini serang, Shin Tae-yong memainkan Witan Sulaeman dan Arlyansyah Abdulmanan. Keduanya akan menopang Alexander Jeremejeff yang diplot sebagai ujung tombak Macan Kemayoran.
Sementara itu, Borneo FC memaksimalkan slot pemain asingnya. Pelatih Mauro Jeronimo menurunkan tujuh legiun asing dalam pertandingan melawan Persija Jakarta.
Borneo FC mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Kadu. Eks kiper PSBS Biak itu akan dibantu oleh Iago Mendonca, Komang Teguh, Christian Matheus, dan Reva Adi Utama di lini belakang.
Pesut Etam -julukan Borneo FC- mengandalkan Aditya Warman, Gabriel Oliveira, dan Juan Villa untuk mengisi sektor tengah. Sementara itu, Kablan Davy N’Goma, Aan Redzuan, dan Moussa Diarra menjadi pilihan di lini depan.
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Jawa Pos
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