Francis Wewengkang Lengkapi Tim Kepelatihan Persija

Mantan pesepak bola Timnas Indonesia Francis Wewengkang (kanan). (Muhammad Ramdan/Antara)

JawaPos.com - Francis Wewengkang resmi melengkapi tim kepelatihan Persija Jakarta yang dipimpin pelatih kepala Shin Tae-yong (STY) untuk musim 2026/27.

Dalam keterangan resmi Persija, kehadiran Francis Wewengkang yang merupakan eks pemain Persija dan timnas Indonesia, diharapkan dapat memperluas fokus tim pelatih dalam memantau sekaligus mengembangkan para pemain.

Coach Enal, sapaan akrab Francis Wewengkang, memiliki rekam jejak panjang dalam dunia kepelatihan sejak 2018.

Dia pernah menjadi asisten pelatih di Sriwijaya FC, TIRA-Persikabo, Persita Tangerang, dan RANS FC.

Dia pun sempat dipercaya sebagai pelatih interim Sriwijaya FC dan RANS FC, serta menangani Persewangi sebagai pelatih kepala.

Pengalamannya tidak hanya datang dari pinggir lapangan.

Sebagai pemain, dia pernah memperkuat Persma Manado, Persijatim, Persikota, Persibom, dan Persija pada 2005–2007.

Dia juga menjadi bagian dari timnas pada periode 1996–1997.