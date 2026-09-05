Hadapi Borneo FC, Shin Tae-yong Tak Gugup Jelang Laga Pertama bersama Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers jelang hadapi Borneo FC. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) mengaku tidak gugup menjelang kompetisi liga Indonesia bersama Macan Kemayoran, saat melakoni laga tandang melawan Borneo FC dalam pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu malam pukul 19.00 WIB.
Pernyataan itu disampaikan STY karena dia sudah mengenal sepak bola Indonesia cukup lama, terutama setelah melatih tim Garuda selama lima tahun.
“Dibandingkan pelatih lain, sepertinya perasaan saya jauh lebih tenang. Karena saya sudah memiliki pengalaman lima tahun di Indonesia, meskipun sebelumnya bersama Timnas. Walau itu laga pertama dalam liga, saya sangat percaya kepada pemain saya. Jadi saya tidak merasa terbebani," kata STY, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu.
Sebelumnya, sejumlah persiapan telah dilakukan Persija menjelang Super League. Mereka berlaga dalam Piala Presiden, lalu menjalani pemusatan latihan di Thailand, dan juga menggelar laga uji coba di Jakarta melawan Brisbane Roar dan Semen Padang.
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Untuk dua uji coba terakhir, Persija bahkan menang meyakinkan atas lawannya, yakni ketika membantai Brisbane Roar 4-0 dan mengalahkan Semen Padang 3-0.
Sementara, soal kekuatan Borneo, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan tim tuan rumah bukan lawan yang mudah. Mereka adalah tim runner-up musim lalu, yang juga membuat Macan Kemayoran tidak pernah menang dalam dua pertemuan terakhir.
Pada pertemuan pertama, Persija kalah 1-3 dan pada pertemuan kedua tim kebanggaan Jakmania itu bermain imbang 2-2 di kandang sendiri.
“Borneo adalah tim peringkat kedua musim lalu. Karena itu pertandingan tandang bagi kami, itu bisa menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kami telah bersiap dengan baik," ucap STY.
Lebih lanjut, kapten tim Rizky Ridho optimistis timnya membawa pulang tiga poin dari Samarinda. Dia percaya optimisme itu akan terjadi setelah Persija menjalani pramusim dengan baik.
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Jawa Pos
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