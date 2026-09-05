Jersey Persebaya Surabaya Makin Berani! Ada Kecup Bibir dan Pesan Perempuan di Kultur Sepak Bola

Jersey Persebaya Surabaya musim 2026/2027 hadirkan kecup bibir Implora, simbol ruang perempuan dan kultur sepak bola yang makin inklusif di Indonesia. Aksen kecup bibir di jersey Persebaya Surabaya musim 2026/2027 menjadi simbol kehadiran perempuan dalam kultur sepak bola yang semakin inklusif. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Kehadiran logo Implora dengan aksen kecup bibir di jersey Persebaya Surabaya musim Super League 2026/2027 menjadi simbol semakin inklusifnya kultur sepak bola.
Kolaborasi di Surabaya itu sekaligus menegaskan ruang bagi perempuan, termasuk para Bonita, untuk hadir dan berperan dalam ekosistem suporter yang selama ini lekat dengan citra maskulin.
Aksen kecup bibir di samping logo Implora bukan sekadar ornamen pada jersey Persebaya Surabaya musim 2026/2027, melainkan bagian dari pesan kolaborasi antara klub dan brand kecantikan perempuan tersebut.
Elemen visual itu terinspirasi dari karakter produk serta identitas dunia beauty yang ingin mempertemukan ekspresi feminin dengan kultur sepak bola.
Kolaborasi klub sepak bola dengan brand kosmetik sebenarnya bukan hal baru, tetapi pendekatannya kerap menyasar produk untuk konsumen laki-laki.
Implora hadir dengan karakter berbeda karena merupakan brand kecantikan perempuan dengan lipstik sebagai salah satu hero product, sehingga keberadaannya di jersey Persebaya Surabaya membawa pesan yang lebih luas.
Kehadiran aksen kecup bibir memberikan sentuhan playful sekaligus mempertegas identitas Implora sebagai brand beauty.
Lebih dari sekadar penempatan logo sponsor, elemen tersebut menjadi simbol jika ekspresi feminin bisa hadir di tengah atmosfer sepak bola tanpa harus kehilangan identitas dan kebanggaan sebagai suporter.
Pesan utama yang ingin disampaikan Persebaya Surabaya dan Implora pun cukup sederhana, yakni perempuan memiliki tempat dan peran dalam kultur sepak bola.
Kolaborasi ini menjadi gambaran perubahan karakter audiens sepak bola yang semakin beragam, baik di dalam stadion maupun di luar lapangan.
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Jawa Pos
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