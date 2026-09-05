Persija U-18 Siap Tampil di Seoul Hechi Cup 2026, Zaltan Dzaki Azizi Bidik Pengalaman Baru

Skuad Persija U-18 Zaltan Dzaki Azizi dkk akan tampil pada Seoul Hechi Cup 2026 di Korea Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija U-18 akan menjalani pengalaman baru dengan tampil pada Seoul Hechi Cup 2026 di Korea Selatan. Salah satu pemain yang bersiap mencicipi atmosfer turnamen internasional tersebut adalah Zaltan Dzaki Azizi.
Zaltan Dzaki Azizi, pemain kelahiran 6 Juli 2009 itu masuk dalam skuad Macan Muda yang akan berlaga di Seoul Hechi Cup 2026.
Zaltan yang berposisi sebagai bek kiri ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan kontribusi terbaik sekaligus menambah pengalaman di level internasional.
Dengan tinggi badan 170 cm, Zaltan dipercaya menjadi salah satu pemain yang akan memperkuat Persija U-18.
Dia akan mengenakan nomor punggung 161 selama mengikuti turnamen yang mempertemukan sejumlah tim muda dari Asia tersebut.
Seoul Hechi Cup 2026 digelar pada 6-14 September 2026 di Stadion Hyochang, Seoul, Korea Selatan.
Persija U-18 berada di Grup B bersama Okayama dari Jepang, PVF dari Vietnam, dan tim tuan rumah Seoul FA.
Menghadapi lawan dengan latar belakang sepak bola yang berbeda, Zaltan menyadari pentingnya kesiapan fisik dan mental.
Dia juga menilai kedisiplinan dalam menjalankan instruksi pelatih akan menjadi salah satu kunci Persija U-18 menghadapi persaingan.
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Jawa Pos
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