Shin Tae-yong Tantang Borneo FC di Laga Debut, Persija Bawa 23 Pemain ke Samarinda

Shin Tae-yong menjalani debutnya sebagai pelatih klub di Super League bersama Persija Jakarta dengan menghadapi Borneo FC. Macan Kemayoran harus bertandang ke markas runner-up musim lalu pada pekan pertama. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta langsung menghadapi tantangan berat pada pekan pertama Super League 2026/2027. Macan Kemayoran bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, untuk menghadapi Borneo FC, Sabtu (5/9/2026) malam.
Pertandingan tersebut sekaligus menjadi debut Shin Tae-yong sebagai pelatih klub di kompetisi Super League. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa 23 pemain ke Samarinda dengan kondisi yang disebutnya siap bertanding.
Persija datang dengan kepercayaan diri setelah menjalani rangkaian persiapan panjang menuju musim baru. Shin Tae-yong mengatakan timnya terus membenahi sejumlah kekurangan yang ditemukan selama pramusim.
Berbagai aspek permainan masih menjadi perhatian dalam sesi latihan. Di sisi lain, performa positif yang sudah terlihat selama persiapan berusaha dipertahankan sebagai modal menghadapi kompetisi resmi.
Namun, Shin menyadari Borneo FC bukan lawan yang mudah. Pesut Etam merupakan runner-up liga musim lalu dan akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
“Borneo adalah tim peringkat kedua musim lalu. Karena ini pertandingan tandang bagi kami, ini bisa menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kami telah bersiap dengan baik dan besok kami akan memberikan segalanya serta bertarung sekuat tenaga di lapangan,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pralaga.
Laga melawan Borneo FC menjadi pertandingan pertama Shin Tae-yong sebagai pelatih klub di kompetisi Super League. Meski demikian, dia mengaku tidak merasakan tekanan berlebihan.
Pengalaman selama lima tahun menangani Timnas Indonesia membuat Shin merasa cukup tenang menghadapi debutnya di level klub. Dia sudah cukup mengenal karakter sepak bola Indonesia dan para pemain lokal.
“Besok adalah pertandingan pertama di liga. Dibandingkan pelatih lain, sepertinya perasaan saya jauh lebih tenang. Karena saya sudah memiliki pengalaman lima tahun di Indonesia, meskipun sebelumnya bersama Timnas,” katanya.
Shin juga menegaskan kepercayaannya kepada para pemain Persija. Dia meminta seluruh anggota tim fokus menjalankan rencana permainan dan mengeluarkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan.
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Jawa Pos
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