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Sabtu, 5 September 2026 | 15.20 WIB

Hugo Samir Kembali ke Borneo FC, Bidik Juara Super League dan Tembus Skuad Inti

Hugo Samir resmi kembali memperkuat Borneo FC di Super League 2026-2027. Mantan winger Persik Kediri itu membidik gelar juara dan ingin menembus skuad inti. (Instagram @hugosamir28) - Image

Hugo Samir resmi kembali memperkuat Borneo FC di Super League 2026-2027. Mantan winger Persik Kediri itu membidik gelar juara dan ingin menembus skuad inti. (Instagram @hugosamir28)

JawaPos.com - Hugo Samir “pulang”. Itu setelah winger 21 tahun tersebut resmi memperkuat Borneo FC di Super League 2026–2027.

Hugo sudah tidak asing dengan Borneo FC. Dia pernah memperkuat Pesut Etam pada musim 2023–2024. Saat itu, dia masih berstatus sebagai pemain Borneo FC U-20.

Jadi, dia sudah paham kultur sepak bola di Samarinda. Sudah begitu, Jacksen F. Tiago merupakan salah satu petinggi klub. Jacksen saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.

“Alhamdulillah, rasanya luar biasa senang dan bangga bisa kembali ke Borneo. Setelah sekian lama berlatih mandiri dan mempersiapkan diri, akhirnya saya bisa kembali bermain di sini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ucap Hugo dilansir dari situs resmi klub.

Karena merasa seperti di rumah, Hugo ingin memberikan yang terbaik. Karena itu, mantan winger Persik Kediri itu punya target tinggi musim ini.

“Tentunya saya ingin membantu Borneo FC menjadi juara Super League dan bersaing di level Asia (AFC). Semoga saya bisa tampil konsisten dan menembus skuad inti,” pungkas pemain kelahiran 25 Januari 2005 itu. 

Editor: Hendra
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