Hugo Samir Kembali ke Borneo FC, Bidik Juara Super League dan Tembus Skuad Inti

JawaPos.com - Hugo Samir “pulang”. Itu setelah winger 21 tahun tersebut resmi memperkuat Borneo FC di Super League 2026–2027.

Hugo sudah tidak asing dengan Borneo FC. Dia pernah memperkuat Pesut Etam pada musim 2023–2024. Saat itu, dia masih berstatus sebagai pemain Borneo FC U-20.

Jadi, dia sudah paham kultur sepak bola di Samarinda. Sudah begitu, Jacksen F. Tiago merupakan salah satu petinggi klub. Jacksen saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.

“Alhamdulillah, rasanya luar biasa senang dan bangga bisa kembali ke Borneo. Setelah sekian lama berlatih mandiri dan mempersiapkan diri, akhirnya saya bisa kembali bermain di sini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ucap Hugo dilansir dari situs resmi klub.

Karena merasa seperti di rumah, Hugo ingin memberikan yang terbaik. Karena itu, mantan winger Persik Kediri itu punya target tinggi musim ini.