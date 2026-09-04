Debut Wbeymar Angulo Bersama Persis Solo, Targetkan Kemenangan!

Gelandang asing Persis Solo, Wbeymar Angulo. (Persis)
JawaPos.com - Gelandang asing Persis Solo, Wbeymar Angulo, mulai menemukan kenyamanan dalam menjalani persiapan bersama Laskar Sambernyawa. Pemain asal Armenia tersebut mengaku proses adaptasinya berjalan cukup lancar sejak bergabung dengan tim.
Angulo menilai keberadaan rekan-rekan setim yang mampu menerimanya dengan baik menjadi salah satu faktor yang membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat. Kondisi tersebut membuat dirinya bisa lebih fokus memahami permainan Persis Solo.
“Saya merasa sangat baik bersama tim karena pemain kita adalah pemain yang baik. Jadi saya bisa datang ke sini dan beradaptasi dengan lebih cepat,” ujar Angulo.
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Meski sudah merasa nyaman, Angulo masih terus membangun komunikasi dengan para pemain Persis lainnya. Baginya, memahami karakter permainan setiap rekan setim menjadi bagian penting sebelum dimulainya kompetisi Championship 2026/2027.
Gelandang tersebut ingin mengetahui bagaimana rekan-rekannya bergerak dan mengambil keputusan ketika berada di lapangan.
Dengan pemahaman yang semakin baik, ia berharap kerja sama antarpemain Persis dapat terbangun secara solid.
“Untuk beradaptasi, saya hanya perlu merasakan teman-teman, mengetahui bagaimana mereka bermain dan bagaimana kami bermain bersama. Setelah itu, kami akan mendapatkan hasil yang baik,” jelasnya.
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Angulo juga memberikan penilaian positif terhadap persiapan Persis Solo menjelang pertandingan pertama. Menurutnya, para pemain mampu mengikuti sesi latihan dengan baik sekaligus menjalankan instruksi yang diberikan oleh tim pelatih.
Bahkan sebelum tiba di Indonesia, Angulo mengaku sudah melihat sejumlah rekaman latihan Persis. Hal tersebut membantunya mendapatkan gambaran awal mengenai pola permainan yang diterapkan oleh Laskar Sambernyawa.
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Jawa Pos
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