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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 16.19 WIB

Fokus Laga Perdana, Persis Solo Mulai Sesuaikan Program Fisik Jelang Hadapi Persela Lamongan

Latihan skuad Persis Solo. (Istimewa) - Image

Latihan skuad Persis Solo. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo terus mematangkan persiapan sebelum memulai perjalanan di kompetisi Championship 2026/27.

Tak hanya menaruh perhatian pada aspek teknik dan taktik, tim pelatih juga memastikan kondisi fisik pemain berada pada level yang siap untuk menghadapi pertandingan perdana.

Laskar Sambernyawa dijadwalkan menghadapi Persela Lamongan pada pekan depan.

Dengan waktu persiapan yang semakin dekat menuju pertandingan, program latihan mulai diarahkan untuk membangun kesiapan pemain sekaligus menjaga kebugaran sepanjang kompetisi.

Pelatih Fisik Persis Solo Rodrigo Almeida menyebut kondisi fisik skuad terus mengalami perkembangan setelah menjalani rangkaian latihan pramusim.

Meski demikian, dia menilai pemain belum berada pada kondisi puncak karena perjalanan kompetisi masih panjang.

“Kami menyiapkan tim untuk pertandingan pertama. Sekarang kami berada di tahap 80 persen karena kompetisinya masih panjang. Kami harus fokus pada pertandingan pertama dan terus menjalankan tugas kami selama kompetisi,” ujar Rodrigo usai latihan di Lapangan Banyuanyar, Solo, Kamis (3/9).

Menurut Rodrigo, persiapan fisik tidak bisa dilakukan dengan memaksakan seluruh pemain mendapatkan porsi latihan yang sama.

Sepekan sebelum laga perdana, tim kepelatihan mulai menyesuaikan program berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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