Persis Solo Datangkan Irsyad Maulana, Eks Arema FC Siap Bawa Laskar Sambernyawa Unjuk Gigi

Irsyad Maulana resmi bergabung dengan Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan Irsyad Maulana yang bisa menjadi tambahan opsi di sektor sayap kiri.
Kehadiran Irsyad diharapkan mampu menambah variasi serangan Persis Solo sepanjang kompetisi. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia menjadi salah satu modal yang bisa diandalkan tim.
Pemain berusia 32 tahun tersebut sebelumnya pernah memperkuat sejumlah klub Liga 1, seperti Semen Padang, Persita Tangerang, Arema FC, dan PSM Makassar.
Salah satu pencapaian penting Irsyad terjadi ketika memperkuat Arema FC. Ia turut membantu Singo Edan meraih gelar Piala Presiden 2021/2022.
Kini, Irsyad membuka lembaran baru bersama Persis Solo. Ia mengaku antusias menyambut tantangan tersebut dan merasa senang bisa bergabung dengan klub yang menurutnya memiliki sejarah panjang serta dukungan suporter yang kuat.
“Saya sangat senang, apalagi Persis Solo memiliki kapasitas suporter yang luar biasa dan memiliki target tahun ini untuk kembali ke Liga 1,” ujar Irsyad, Jumat (28/8).
Target promosi menjadi salah satu alasan yang membuat Irsyad siap memberikan kemampuan terbaiknya. Ia ingin membantu Persis Solo bersaing di Pegadaian Championship 2026/2027 sekaligus mewujudkan ambisi kembali ke kasta tertinggi.
Menurutnya, target tersebut tidak bisa dicapai oleh satu atau dua pemain saja. Persis Solo membutuhkan kerja sama seluruh elemen tim agar mampu melewati persaingan sepanjang musim.
“Kita harus bersama-sama membangun kekuatan untuk Persis kembali naik ke Liga 1,” lanjutnya.
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Jawa Pos
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