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Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.55 WIB

Dewa United Bidik Papan Atas pada Super League 2026/2027

Dewa United. (Istimewa) - Image

Dewa United. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United mengusung target tinggi pada kompetisi BRI Super League musim 2026/2027 yang segera bergulir pada awal September mendatang.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Presiden Dewa United Ardian Satya Negara menjelaskan klubnya memiliki ambisi besar walau ia meyakini persaingan akan berjalan ketat.

Meski dihadapkan dengan persaingan ketat, Ardian mengatakan pihak manajemen tetap optimis mampu bersaing di jalur perebutan juara kompetisi Super League 2026/2027.

"Target utamanya tentu saja juara. Cuma ya, maksimal maunya masuk empat besar atau tiga besar. Semoga tahun ini Dewa United bisa maksimal, bisa berada di papan atas, dan semoga tahun ini bisa lebih lancar dari biasanya," ungkap Ardian.

Mengenai peta kekuatan persaingan pada Super League musim 2026/2027, Ardian meyakini kompetisi akan berjalan lebih kompetitif dan seru dibanding musim sebelumnya.

Ia memperkirakan beberapa klub pesaing seperti juara bertahan Persib Bandung dan kontender lainnya terpantau sangat agresif dalam merekrut tambahan penggawa anyar.

"Gambarannya akan seru ya. Kita lihat beberapa klub di Super League ini lumayan perekrutannya bagus-bagus. Kita juga persiapannya harus serius juga. Persib katanya kemarin baru datang beberapa pemain asing," jelas Ardian.

Demi mencapai target yang diusung musim ini, Dewa United telah mendatangkan pelatih anyar berkebangsaan Brasil Osmar Loss yang sebelumnya menangani klub Iran Persepolis FC.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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