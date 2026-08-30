Buffon Tantang Diri dan Dewa United Raih Juara Musim Depan

JawaPos.com - Dewa United Banten FC mendapat tambahan tenaga muda untuk menghadapi persaingan musim baru. Salah satu pemain yang membawa ambisi besar bersama Banten Warriors adalah bek kanan Muhammad Alfharezzi Buffon.

Pemain yang mengenakan nomor punggung 25 itu ingin memanfaatkan kesempatan bergabung dengan Dewa United untuk terus berkembang. Buffon menyadari bahwa berada di klub baru menjadi kesempatan penting untuk menambah pengalaman sekaligus mengasah kemampuan.

“Untuk diri saya sendiri, saya berharap bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari selama berada di Dewa United. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan saya,” ujar Buffon.

Bek kelahiran 2006 tersebut juga optimistis pengalaman yang didapat dari klub sebelumnya dapat membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, ia tidak ingin terlalu cepat memasang target soal menit bermain.

Menurut Buffon, kesempatan tampil di pertandingan harus diperjuangkan melalui kerja keras dalam latihan. Karena itu, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik setiap kali dipercaya oleh tim pelatih.

“Saya rasa hal yang paling penting adalah memberikan yang terbaik setiap kali saya mendapatkan kesempatan bermain. Saya akan berusaha menjalankan tugas dengan baik, bekerja keras untuk tim, dan memberikan kontribusi semaksimal mungkin,” katanya.

Buffon juga memiliki target yang lebih besar bersama Dewa United. Selain ingin mendapatkan jam terbang, ia berharap bisa membantu klub meraih prestasi terbaik dan, jika kesempatan datang, merasakan gelar juara bersama Banten Warriors.

“Jika ada kesempatan dan rezeki, tentu saya juga berharap bisa merasakan gelar juara bersama tim serta memberikan kontribusi untuk membantu Dewa United mencapai targetnya,” sambungnya.