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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Gelar Juara Jadi Target Utama Musim Ini! Dewa United Makin Pede Tatap Super League 2026/27

Dewa United. (Istimewa) - Image

Dewa United. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC mulai menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Kemenangan telak 4-0 atas klub Australia, Brisbane Roar, dalam laga uji coba di Banten International Stadium, Kamis (27/8), menjadi modal positif bagi Banten Warriors.

Hasil tersebut juga membuat manajemen semakin yakin dengan persiapan tim. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, bahkan menyebut gelar juara sebagai target utama yang ingin dicapai pada musim baru.

"Target utamanya tentu saja juara. Cuma ya, maksimal maunya masuk empat besar atau tiga besar. Semoga tahun ini Dewa United bisa maksimal, bisa berada di papan atas, dan semoga tahun ini bisa lebih lancar dari biasanya," ujar Ardian Satya Negara.

Kemenangan atas Brisbane Roar memang belum menjadi ukuran mutlak kekuatan Dewa United. Namun, hasil tersebut setidaknya menunjukkan bahwa skuad yang dipersiapkan untuk musim baru mulai menemukan bentuk permainan yang diinginkan.

Manajemen juga masih belum menutup aktivitas di bursa transfer. Ardian mengatakan kebutuhan pemain lokal saat ini sudah cukup terpenuhi. Fokus perekrutan pun diarahkan kepada pemain asing untuk melengkapi komposisi skuad.

Dewa United saat ini disebut sedang menyelesaikan proses negosiasi dengan pemain asing baru. Kehadiran tambahan pemain tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kedalaman skuad, tetapi juga memberi lebih banyak pilihan kepada tim sepanjang kompetisi.

Selain pemain, posisi pelatih juga menjadi bagian dari persiapan Dewa United. Ardian mengungkapkan proses negosiasi dengan juru taktik anyar sempat terkendala persoalan keluarga.

Situasi konflik di negara asal sang pelatih menjadi salah satu pertimbangan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bergabung.

Editor: Banu Adikara
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