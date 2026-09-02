PSIM Yogyakarta Rilis Season Pass Super League 2026/27, Ini Daftar Harga dan Kategorinya

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27, salah satunya dengan meluncurkan program tiket terusan atau season pass untuk suporter.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya PSIM meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pendukung yang ingin menyaksikan pertandingan kandang sepanjang musim.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno mengatakan, kehadiran season pass tidak lepas dari aspirasi dua kelompok suporter utama Laskar Mataram, yakni Brajamusti dan The Maident.

“Kebijakan itu kami buat untuk menampung aspirasi dari teman-teman Brajamusi dan The Maident,” ujar Yuliana Tasno.

Perempuan yang akrab disapa Liana itu menjelaskan, PSIM kini juga tengah memperkuat sisi komersial klub.

Pengembangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tim utama, tetapi juga menyentuh sektor operasional dan manajerial secara lebih luas.

Menurut Liana, penguatan unit komersial menjadi salah satu bagian dari transformasi klub.

Karena itu, masukan dari suporter juga menjadi pertimbangan dalam menghadirkan program season pass.