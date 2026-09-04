Hadapi Borneo FC di Samarinda, Shin Tae-yong Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers jelang hadapi Borneo FC. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap persiapan anak asuhnya jelang menghadapi Borneo FC di pekan pertama Super League 2026/2027. Ia menegaskan skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - siap tempur dalam laga tersebut.
Persija Jakarta akan menantang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (4/9). Sesuai jadwal, duel big match tersebut berlangsung pukul 19.00 WIB.
Shin Tae-yong mengungkapkan pertandingan tersebut akan menjadi laga sulit bagi Persija Jakarta. Selain karena bermain tandang, ia menilai Borneo FC merupakan tim berkualitas setelah finis posisi kedua pada musim lalu.
“Borneo merupakan tim yang finis di posisi kedua musim lalu. Selain itu, kami juga akan bermain di kandang lawan, sehingga pertandingan ini bisa menjadi laga yang cukup sulit bagi kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Borneo FC, Jumat (4/9/2026).
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Kendati demikian, Shin Tae-yong menegaskan telah mempersiapkan timnya dengan baik. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menyatakan anak asuhnya akan tampil habis-habisan di laga tersebut demi membawa pulang tiga poin ke Jakarta.
“Namun, kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan besok akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan,” tegas Shin Tae-yong.
Persija Jakarta membawa 23 pemain untuk menghadapi Borneo FC. Kata Shin Tae-yong, seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi terbaik.
“Kami membawa seluruh 23 pemain. Bisa dikatakan, kondisi para pemain saat ini sangat baik,” ujar dia.
Pertandingan melawan Borneo FC akan menjadi ujian berat bagi Persija Jakarta. Apalagi, skuad Macan Kemayoran dalam kondisi pincang karena lima pemainnya dibalut cedera, yakni Kwon Chang-hoon, Andritany Ardhiyasa, Dony Tri Pamungkas, Pratama Arhan, dan Eksel Runtukahu.
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Jawa Pos
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