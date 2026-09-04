Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 04.37 WIB

Hadapi Borneo FC di Samarinda, Shin Tae-yong Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers jelang hadapi Borneo FC. (Persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers jelang hadapi Borneo FC. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap persiapan anak asuhnya jelang menghadapi Borneo FC di pekan pertama Super League 2026/2027. Ia menegaskan skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - siap tempur dalam laga tersebut.

Persija Jakarta akan menantang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (4/9). Sesuai jadwal, duel big match tersebut berlangsung pukul 19.00 WIB.

Shin Tae-yong mengungkapkan pertandingan tersebut akan menjadi laga sulit bagi Persija Jakarta. Selain karena bermain tandang, ia menilai Borneo FC merupakan tim berkualitas setelah finis posisi kedua pada musim lalu.

“Borneo merupakan tim yang finis di posisi kedua musim lalu. Selain itu, kami juga akan bermain di kandang lawan, sehingga pertandingan ini bisa menjadi laga yang cukup sulit bagi kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Borneo FC, Jumat (4/9/2026).

Kendati demikian, Shin Tae-yong menegaskan telah mempersiapkan timnya dengan baik. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menyatakan anak asuhnya akan tampil habis-habisan di laga tersebut demi membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

“Namun, kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan besok akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan,” tegas Shin Tae-yong.

Persija Jakarta membawa 23 pemain untuk menghadapi Borneo FC. Kata Shin Tae-yong, seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi terbaik.

“Kami membawa seluruh 23 pemain. Bisa dikatakan, kondisi para pemain saat ini sangat baik,” ujar dia.

Pertandingan melawan Borneo FC akan menjadi ujian berat bagi Persija Jakarta. Apalagi, skuad Macan Kemayoran dalam kondisi pincang karena lima pemainnya dibalut cedera, yakni Kwon Chang-hoon, Andritany Ardhiyasa, Dony Tri Pamungkas, Pratama Arhan, dan Eksel Runtukahu.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Shin Tae-yong Punya 2-3 Pemain di Setiap Posisi, Persaingan Starting XI Persija Jakarta Makin Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Punya 2-3 Pemain di Setiap Posisi, Persaingan Starting XI Persija Jakarta Makin Sengit

Sabtu, 5 September 2026 | 02.07 WIB

Van Basty Sousa Dipinjamkan ke Borneo FC, Ini Pesan Manager Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Van Basty Sousa Dipinjamkan ke Borneo FC, Ini Pesan Manager Persija Jakarta

Jumat, 4 September 2026 | 03.11 WIB

5 Pemain Dibekap Cedera! Persija Jakarta Dihantam Kabar Buruk Jelang Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Pemain Dibekap Cedera! Persija Jakarta Dihantam Kabar Buruk Jelang Super League 2026/2027

Rabu, 2 September 2026 | 22.03 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore