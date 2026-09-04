Shin Tae-yong Punya 2-3 Pemain di Setiap Posisi, Persaingan Starting XI Persija Jakarta Makin Sengit

shin tae yong (x @idextratime)
JawaPos.com - Persaingan untuk mendapatkan tempat di starting XI Persija Jakarta semakin ketat menjelang bergulirnya BRI Super League 2026/27. Pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan pemain di hampir setiap posisi.
Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi musim yang panjang. Dengan kedalaman skuad yang cukup baik, Shin Tae-yong bisa lebih leluasa menentukan pemain yang dianggap paling siap untuk setiap pertandingan.
Persaingan internal itu terbentuk setelah Persija menjalani rangkaian persiapan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mengikuti Piala Presiden 2026, tim melanjutkan program dengan menggelar training camp selama dua pekan di Thailand.
Dalam pemusatan latihan tersebut, Persija juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba. Rangkaian persiapan kemudian ditutup dengan laga internasional menghadapi Brisbane Roar.
Shin Tae-yong melihat perkembangan positif dari proses yang sudah dijalani tim. Menurutnya, ada peningkatan dalam beberapa aspek permainan, termasuk tempo, distribusi bola, koordinasi antarlini, hingga kondisi fisik pemain.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga tidak hanya melihat hasil akhir pertandingan sebagai ukuran perkembangan tim. Selama menjalani persiapan, Persija mencatatkan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
Meski demikian, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi kerja keras seluruh pemain. Baginya, persaingan yang muncul dalam latihan justru menjadi hal positif karena setiap pemain harus berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Situasi tersebut membuat tidak ada pemain yang bisa merasa aman untuk mengamankan posisi utama. Setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kepercayaan, baik melalui penampilan di latihan maupun pertandingan.
“Sekarang persaingan di setiap posisi ada dua hingga tiga pemain dan semuanya tampil sangat baik. Jadi siapa pun yang bermain, tidak mudah mengetahui siapa yang akan menjadi pemain inti,” kata Shin Tae-yong.
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Jawa Pos
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