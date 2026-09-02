5 Pemain Dibekap Cedera! Persija Jakarta Dihantam Kabar Buruk Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (4/9) alias dua hari lagi. Namun, menjelang kick-off, Persija Jakarta justru harus menghadapi persoalan badai cedera yang membekap sejumlah pemain.

Terdapat lima pemain Persija Jakarta yang saat ini mengalami cedera. Kelima pemain tersebut adalah Kwon Chang-hoon, Eksel Runtukahu, Dony Tri Pamungkas, Andritany Ardhiyasa, dan Pratama Arhan.

Arhan menjadi pemain teranyar Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang mengalami cedera. Eks pemain Tokyo Verdy itu mengalami cedera pada jari tangannya saat Persija Jakarta melumat Brisbane Roar 4-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (28/9) lalu.

Bek sayap kiri berusia 24 tahun itu mampu menuntaskan pertandingan meski sempat mengalami perawatan pada pertengahan babak kedua. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Arhan diharuskan menjalani operasi pada Selasa (1/9) kemarin.

Dokter tim Persija Jakarta, dr. Muhammad Andeansah, Sp.K.O, menjelaskan bahwa pemulihan cedera Arhan bisa memakan waktu selama enam pekan. Akan tetapi, ia mengungkapkan sang pemain masih bisa latihan bahkan bertanding dalam periode penyembuhan tersebut.

“Pemulihan selama 4–6 minggu. Tapi selama itu dia masih bisa tetap latihan dan bertanding,” kata dr. Muhammad Andeansah, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sementara, Andritany mengalami cedera betis atau gastrocnemius strain saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand. Masa pemulihan pemain paling senior di Persija Jakarta itu diperkirakan akan memakan waktu satu hingga dua pekan.

Kemudian Eksel mengalami cedera hamstring. Namun cedera tersebut diketahui tidak terlalu parah dan diperkirakan akan pulih sekitar satu pekan ke depan.