Van Basty Sousa Dipinjamkan ke Borneo FC, Ini Pesan Manager Persija Jakarta

Pemain Persija Jakarta Van Basty Sousa dipinjamkan ke Borneo FC. (Van Basty Sousa)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengambil langkah untuk memberikan kesempatan bermain lebih luas kepada Van Basty Sousa. Gelandang asal Brasil itu akan menjalani tantangan baru bersama klub peserta Super League 2026/2027 dengan status pemain pinjaman.
Keputusan tersebut diambil setelah Persija dan Sousa melanjutkan kerja sama pada pengujung musim 2025/2026.
Meski masih menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran, pemain berusia 31 tahun itu kini mendapat kesempatan untuk mencari pengalaman baru di klub lain.
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Selama memperkuat Persija pada musim lalu, Sousa cukup sering mendapat kepercayaan tampil. Total, ia mencatatkan 29 penampilan bersama Macan Kemayoran.
Sebagai gelandang, peran Sousa bukan hanya membantu menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Ia juga menjadi salah satu pemain yang membantu Persija dalam mengatur tempo permainan sekaligus memberikan kontribusi dalam situasi menyerang.
Sousa tercatat menyumbangkan satu gol selama membela Persija. Gol tersebut dicetak ketika Macan Kemayoran menghadapi Dewa United FC pada pekan keempat kompetisi, 29 Agustus 2025.
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Selain gol, Sousa juga mencatatkan tiga assist. Masing-masing diberikan ketika Persija menghadapi Persita Tangerang pada Agustus 2025, Bali United FC pada September 2025, serta Persik Kediri pada Mei 2026.
Sebelum meninggalkan Persija untuk sementara waktu, Sousa mendapat pesan dari Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko.
Ardhi berharap kesempatan tersebut bisa menjadi pengalaman penting bagi perkembangan karier sang pemain.
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Jawa Pos
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