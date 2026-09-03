Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 03.11 WIB

Van Basty Sousa Dipinjamkan ke Borneo FC, Ini Pesan Manager Persija Jakarta

Pemain Persija Jakarta Van Basty Sousa dipinjamkan ke Borneo FC. (Van Basty Sousa) - Image

Pemain Persija Jakarta Van Basty Sousa dipinjamkan ke Borneo FC. (Van Basty Sousa)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengambil langkah untuk memberikan kesempatan bermain lebih luas kepada Van Basty Sousa. Gelandang asal Brasil itu akan menjalani tantangan baru bersama klub peserta Super League 2026/2027 dengan status pemain pinjaman.

Keputusan tersebut diambil setelah Persija dan Sousa melanjutkan kerja sama pada pengujung musim 2025/2026.

Meski masih menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran, pemain berusia 31 tahun itu kini mendapat kesempatan untuk mencari pengalaman baru di klub lain.

Selama memperkuat Persija pada musim lalu, Sousa cukup sering mendapat kepercayaan tampil. Total, ia mencatatkan 29 penampilan bersama Macan Kemayoran.

Sebagai gelandang, peran Sousa bukan hanya membantu menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Ia juga menjadi salah satu pemain yang membantu Persija dalam mengatur tempo permainan sekaligus memberikan kontribusi dalam situasi menyerang.

Sousa tercatat menyumbangkan satu gol selama membela Persija. Gol tersebut dicetak ketika Macan Kemayoran menghadapi Dewa United FC pada pekan keempat kompetisi, 29 Agustus 2025.

Selain gol, Sousa juga mencatatkan tiga assist. Masing-masing diberikan ketika Persija menghadapi Persita Tangerang pada Agustus 2025, Bali United FC pada September 2025, serta Persik Kediri pada Mei 2026.

Sebelum meninggalkan Persija untuk sementara waktu, Sousa mendapat pesan dari Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko.

Ardhi berharap kesempatan tersebut bisa menjadi pengalaman penting bagi perkembangan karier sang pemain.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Pinjamkan Van Basty Sousa ke Borneo FC, Berpotensi Langsung Jumpa di Pekan Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Pinjamkan Van Basty Sousa ke Borneo FC, Berpotensi Langsung Jumpa di Pekan Pertama

Kamis, 3 September 2026 | 00.44 WIB

Kabar Buruk untuk Persija Jelang Super League: Pratama Arhan Operasi, Empat Pemain Menyusul - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Buruk untuk Persija Jelang Super League: Pratama Arhan Operasi, Empat Pemain Menyusul

Kamis, 3 September 2026 | 00.16 WIB

Persija Diterpa Badai Cedera Jelang Kick-off Super League 2026/2027, Pratama Arhan Jalani Operasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Diterpa Badai Cedera Jelang Kick-off Super League 2026/2027, Pratama Arhan Jalani Operasi

Rabu, 2 September 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore