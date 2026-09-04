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Andika Rachmansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 04.20 WIB

Hasil Super League: Bali United Tekuk PSS Sleman di Laga Perdana

Eksekusi penalti gelandang Bali United, Teppei Yachida, saat hadapi PSS Sleman. (Instagram/@baliunitedfc) - Image

Eksekusi penalti gelandang Bali United, Teppei Yachida, saat hadapi PSS Sleman. (Instagram/@baliunitedfc)

JawaPos.com - Bali United membuka kompetisi Super League 2026/2027 dengan manis. Mereka sukses mengunci kemenangan atas PSS Sleman dengan skor akhir 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (4/9) malam WIB.

Teppei Yachida Cetak Gol Via Titik Putih

Bali United memegang kemudi permainan sejak menit awal. Bermain di hadapan publiknya sendiri, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu cukup nyaman melancarkan serangan demi serangan ke lini pertahanan PSS Sleman.

Bali United nyaris membuka keran golnya pada menit ke-16 lewat sontekan Jort van der Sande. Namun sialnya, tendangan penyerang berusia 30 tahun itu membentur mistar gawang.

Meski kalah dalam penguasaan bola, PSS Sleman kerap menebar ancaman lewat serangan balik cepat. Hanya saja, skema tersebut belum berjalan mulus dan membuahkan gol ke gawang Bali United.

Pada menit ke-39, wasit memberikan hadiah penalti kepada Bali United setelah Teppei Yachida dilanggar Claudio Mutzi. Yachida yang maju sebagai eksekutor pun menjalankan tugasnya dengan baik, membawa timnya unggul.

Skuad Super Elja -julukan PSS Sleman- mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara, Bali United unggul dengan skor 1-0.

Queven Inacio Gandakan Keunggulan Bali United di Babak Kedua

Selepas turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. Pola permainan PSS Sleman terlihat lebih rapi dibanding babak pertama, namun masih kesulitan menembus pertahanan solid tuan rumah.

Pada menit ke-60, Rahmat Arjuna melakukan akselerasi yang sangat apik melewati tiga pemain PSS Sleman. Namun sayang, penyelesaian akhirnya kurang bagus sehingga masih bisa ditangkap Ega Rizky.

Bali United sukses menggandakan keunggulannya pada menit ke-67 lewat gol yang dicetak Queven Inacio. Gol tersebut berawal dari kesalahan Christophe Nduwarugira saat mengontrol bola sehingga dapat direbut Remco Balk sebelum menyodorkan umpan kepada Queven.

Editor: Edi Yulianto
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