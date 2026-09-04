100 Persen All Out! Bernardo Tavares Garansi Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Bhayangkara FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya siap tampil 100 persen saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Bernardo Tavares meminta Green Force melupakan hasil pramusim dan fokus penuh menghadapi laga perdana yang diprediksi berjalan sulit.

Mengapa Bernardo Tavares Waspadai Bhayangkara FC? Bernardo Tavares menilai Bhayangkara Presisi Lampung FC sulit diprediksi karena perubahan komposisi dan karakter tim membuat Persebaya Surabaya minim referensi. Kondisi tersebut membuat pelatih asal Portugal itu meminta pemainnya siap menghadapi berbagai kemungkinan selama pertandingan.

"Saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat secara utuh bagaimana Bhayangkara akan bermain dengan karakteristik barunya. Karena itu, kami harus siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan," ucap Coach Tavares pada sesi konferensi pers, Jumat (4/9/2026).

Persebaya Surabaya juga memiliki pengalaman kurang menyenangkan saat berhadapan dengan Bhayangkara pada Super League 2025/26. Dalam dua pertemuan musim lalu, Green Force tidak mampu meraih kemenangan dan bahkan harus menelan kekalahan ketika bermain di Stadion Gelora Bung Tomo.

Pada putaran pertama, Persebaya Surabaya hanya mampu bermain imbang saat bertandang ke markas Bhayangkara. Sementara pada pertemuan kedua di GBT, Green Force kalah 1-2, sehingga catatan tersebut menjadi peringatan serius sebelum pertandingan pertama musim baru.

Hasil Piala Presiden Tak Jadi Jaminan Persebaya Surabaya memang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menjuarai Piala Presiden 2026. Namun, Bernardo Tavares menegaskan pencapaian tersebut tidak otomatis membantu timnya meraih tiga poin dalam pertandingan pembuka Super League 2026/2027.

Pelatih berusia 46 tahun itu ingin seluruh pemain kembali fokus pada pekerjaan yang ada di depan mata. Menurutnya, kompetisi baru menghadirkan situasi berbeda sehingga keberhasilan di turnamen pramusim tidak boleh membuat skuad terlena.