Waspada Mantan! Alex Martins Siap Main Jika Dipercaya Persebaya Surabaya Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com — Alex Martins berpeluang kembali memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).

Penyerang 33 tahun asal Brasil itu sudah pulih signifikan dari cedera bahu dan ikut rombongan Green Force ke Lampung, meski keputusan bermain menunggu kondisi terakhir.

Kondisi Alex Martins Membaik, Siap Kembali ke Lapangan Kondisi Alex Martins terus menunjukkan perkembangan positif setelah mengalami cedera bahu pada Piala Presiden 2026.

Peluang penyerang Persebaya Surabaya itu tampil menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC mulai terbuka.

Dalam beberapa hari terakhir, Alex bahkan sudah kembali menjalani latihan secara bertahap di bawah pengawasan tim medis dan kebugaran klub.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, menyebut kondisi bahu Alex kini jauh lebih baik setelah menjalani proses pemulihan.

Striker berusia 33 tahun tersebut mendapat pendampingan Head of Physiotherapy Cadu dan pelatih fisik Diogo Carvalho agar setiap tahapan rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya.

"Perkembangan kondisi Alex Martins cukup baik. Kondisi bahunya saat ini sudah jauh lebih baik," ujar dr. Tommy, Kamis (3/9/2026).