Waspada Mantan! Alex Martins Siap Main Jika Dipercaya Persebaya Surabaya Lawan Bhayangkara FC

Alex Martins mengikuti rombongan Persebaya Surabaya ke Lampung setelah kondisi cedera bahunya membaik dan kembali menjalani latihan. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Alex Martins berpeluang kembali memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).
Penyerang 33 tahun asal Brasil itu sudah pulih signifikan dari cedera bahu dan ikut rombongan Green Force ke Lampung, meski keputusan bermain menunggu kondisi terakhir.
Kondisi Alex Martins terus menunjukkan perkembangan positif setelah mengalami cedera bahu pada Piala Presiden 2026.
Peluang penyerang Persebaya Surabaya itu tampil menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC mulai terbuka.
Dalam beberapa hari terakhir, Alex bahkan sudah kembali menjalani latihan secara bertahap di bawah pengawasan tim medis dan kebugaran klub.
Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, menyebut kondisi bahu Alex kini jauh lebih baik setelah menjalani proses pemulihan.
Striker berusia 33 tahun tersebut mendapat pendampingan Head of Physiotherapy Cadu dan pelatih fisik Diogo Carvalho agar setiap tahapan rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya.
"Perkembangan kondisi Alex Martins cukup baik. Kondisi bahunya saat ini sudah jauh lebih baik," ujar dr. Tommy, Kamis (3/9/2026).
“Dalam beberapa hari terakhir, Alex juga mulai kembali berlatih dengan pengawasan dari Head of Physiotherapy, Cadu, dan pelatih fisik Diogo Carvalho.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah