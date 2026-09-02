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Andika Rachmansyah
Rabu, 2 September 2026 | 22.06 WIB

Persija Diterpa Badai Cedera Jelang Kick-off Super League 2026/2027, Pratama Arhan Jalani Operasi

Pemain Persija Jakarta, Pratama Arhan / Dok: Persija - Image

Pemain Persija Jakarta, Pratama Arhan / Dok: Persija

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat kabar buruk jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Rekrutan anyar mereka, Pratama Arhan, mengalami cedera pada jari tangannya sehingga harus menjalani operasi.

Arhan mengalami cedera pada jari tangannya saat Persija Jakarta menghadapi Brisbane Roar dalam laga uji coba sekaligus launching tim di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8) lalu. Dalam laga tersebut, pemain berusia 24 tahun itu sempat mendapatkan perawatan pada pertengahan babak kedua.

Meski demikian, Arhan tetap melanjutkan pertandingan hingga selesai. Eks pemain Tokyo Verdy itu menjadi salah satu pilar yang turut mengantarkan Persija Jakarta menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga tersebut.

Seusai pertandingan, tim medis Persija Jakarta memantau kondisi cedera Arhan. Sampai akhirnya diambil keputusan penting yang mengharuskan sang pemain menjalani operasi untuk menangani fraktur phalanx pada Selasa (1/9) kemarin.

Penjelasan Tim Dokter Persija Jakarta

Dokter tim Persija Jakarta, dr. Muhammad Andeansah, Sp.K.O, menjelaskan bahwa pemulihan cedera Arhan bisa memakan waktu selama enam pekan. Akan tetapi, ia mengungkapkan sang pemain masih bisa latihan bahkan bertanding dalam periode penyembuhan tersebut.

“Pemulihan selama 4–6 minggu. Tapi selama itu dia masih bisa tetap latihan dan bertanding,” kata dr. Muhammad Andeansah, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Bukan Satu-satunya Pemain Persija Jakarta yang Cedera

Arhan bukan satu-satunya pemain Persija Jakarta yang mengalami cedera jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Empat pemain Macan Kemayoran lainnya juga diketahui sedang dibalut cedera, yakni Dony Tri Pamungkas, Eksel Runtukahu, Andritany Ardhiyasa, dan Kwon Chang Hoon.

Keempat pemain tersebut harus menjalani pemulihan selama beberapa pekan untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Yang pasti, mereka punya potensi absen membela Persija Jakarta di fase awal kompetisi Super League 2026/2027.

Persija Jakarta akan menjalani rintangan terjal di fase awal Super League 2026/2027. Pada pekan pertama, Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (5/9/2026).

Editor: Banu Adikara
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