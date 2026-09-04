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Andika Rachmansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 02.07 WIB

Garudayaksa FC Umumkan Sponsor Utama Jelang Debut di Super League 2026/2027

Garudayaksa FC meluncurkan jersey sekaligus pengumuman sponsor utama jelang debut di Super League 2026/2027. (Istimewa) - Image

Garudayaksa FC meluncurkan jersey sekaligus pengumuman sponsor utama jelang debut di Super League 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC mengumumkan sponsor utama jelang memulai debut di Super League 2026/2027. Klub promosi tersebut berkolaborasi dengan Zentara, perusahaan keamanan siber dan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berbasis di Indonesia.

Kolaborasi tersebut ditandai denagn penandatangan kerja sama di Jakarta pada Jumat (4/9/2026) sore WIB. Kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Garudayaksa FC jelang debutnya di Super League 2026/2027.

CEO Zentara, Regal Rauniyar Star, mengatakan bahwa kerja sama ini adalah kelanjutan dari janji setahun lalu. Ia menilai, potensi talenta sepak bola di Indonesia sangat besar, tetapi masih membutuhkan masih membutuhkan dukungan sistem dan teknologi yang dapat diaskses secara lebih merata.

“Hanya setahun yang lalu, Garudayaksa masih berlaga di tingkat kedua dan Zentara baru saja diluncurkan. Hari ini, kedua organisasi kami telah berkembang pesat. Meskipun talenta-talenta hebat tersebar di seluruh Indonesia, sistem pendukung yang modern belum terjangkau secara merata,” ujar Regal dalam konferensi pers, Jumat (4/9).

Regal kemudian memaparkan langkah yang dilakukan Garudayaksa FC utnuk memperkuat sistem pendukung tersebut melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya dengan mengadopsi Planet Training yang diharapkan dapat membawa standar pembinaan modern ke sepak bola Indonesia.

“Garudayaksa kini mengadopsi Planet Training, sebuah platform yang dirancang di Indonesia, telah teruji oleh para pelatih internasional serta asosiasi nasional di Eropa, dan dipercaya oleh lebih dari 250.000 pelatih di seluruh dunia. Membawa kembali teknologi ini ke tanah air menandai era baru bagi liga domestik kita. Kami tidak sekadar menempatkan nama kami di atas jersey; kami ingin membangun warisan yang berkelanjutan,” lanjutnya.

CEO Garudayaksa FC, M. Reza Anugrah, menyambut baik kehadiran Zentara sebagai sponsor utama klub. Reza mengatakan, perusahaan tersebut bakal membuat skuad Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC- semakin mantap dalam mengarungi debutnya di Super League.

"Masuk ke liga utama adalah pencapaian besar bagi Garudayaksa FC, dan bersaing di level ini mengharuskan kami memiliki struktur manajerial yang semakin kokoh," ucap Reza.

"Platform Zentara memberikan fondasi operasional yang kami butuhkan. Teknologi mereka mendigitalkan permainan baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga tim manajemen kami dapat beroperasi dengan efisiensi maksimal sementara staf pelatih bisa fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan," tambahnya.

Editor: Banu Adikara
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