Punya Makna Mendalam, Garudayaksa FC Pakai Jersey Kandang Putih di Super League 2026/2027

Garudayaksa FC meluncurkan jersey sekaligus pengumuman sponsor utama jelang debut di Super League 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC memutuskan untuk mengganti warna jersey kandang jelang debut di Super League 2026/2027.
Klub promosi tersebut kini memilih putih sebagai warna utama jersey kandang, setelah sebelumnya menggunakan warna merah marun.
Pada Jumat (4/9), Garudayaksa FC resmi meluncurkan jersey anyar untuk mengarungi musim depan.
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Dalam agenda tersebut, klub berjuluk Spirit of Garuda itu juga memperkenalkan Zentara sebagai sponsor utama, perusahaan keamanan siber dan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berbasis di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, CEO Garudayaksa FC M. Reza Anugrah menyampaikan pengumuman penting terkait jersey tim untuk musim depan.
Reza mengungkapkan bahwa timnya akan menggunakan warna putih sebagai jersey kandang untuk mengarungi Super League 2026/2027.
"Atas arahan para pembina dan Pak Presiden klub, di Super League 2026/27, kami ganti. Kalau kemarin (musim lalu) yang marun ini adalah jersey pertama, home. Sementara, warna putih buat tandang. Sekarang yang akan menjadi jersey utama kami adalah warna putih,” kata Reza dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9).
Pemilihan warna putih tersebut bukan tanpa alasan. Reza menjelaskan, Garudayaksa FC ingin membawa semangat dan kenangan manis saat menjuarai Championship musim lalu ke level kompetisi yang lebih tinggi.
Kenangan tersebut hadir ketika Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman pada partai final Championship musim lalu.
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