Bukan Soal Hasil, Van Gastel Ungkap Masalah PSIM Jogja usai Uji Coba Lawan Garudayaksa

PSIM Jogja uji coba lawan Garudayaksajelang kompetisi super league musim 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Jogja menjalani pertandingan uji coba sebagai persiapan menghadapi kompetisi super league musim 2026/27, melawan Garudayaksa FC di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Selasa (25/8).
Pertandingan tersebut digelar dengan format dua babak masing-masing 45 menit.
Dengan format tersebut, pelatih kepala PSIM Jogja Jean-Paul van Gastel memiliki kesempatan untuk melihat kondisi fisik sekaligus perkembangan permainan para pemainnya.
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Bagi Van Gastel, laga uji coba bukan sekadar mencari hasil akhir.
Pertandingan seperti ini menjadi bagian penting untuk memastikan pemain mampu menjalankan skema permainan dan menjaga kondisi fisik menjelang kompetisi resmi.
“Pada dasarnya, setiap laga persahabatan bertujuan agar para pemain dapat tampil selama 90 menit, mengasah stamina fisik, dan mencoba menerapkan skema permainan yang kami inginkan,” kata Van Gastel.
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Pelatih asal Belanda itu juga memastikan tidak ada perubahan besar dalam strategi PSIM Jogja.
Menurut dia, tim tetap menggunakan pendekatan permainan yang sebelumnya sudah diterapkan dalam sejumlah pertandingan pramusim.
Namun, ada satu hal yang justru membuat Van Gastel memberikan perhatian lebih.
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Jawa Pos
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