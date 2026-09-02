Tiket Java United vs Garudayaksa FC di BRI Super League Dijual Rp 15 Ribu, Ini Cara Belinya

Java United tanding uji coba lawan Persipura. (Istimewa)
JawaPos.com - Java United FC memulai perjalanan di BRI Super League 2026/27 musim ini dengan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9), pukul 15.30 WIB.
Sebagai tuan rumah, Laskar Kepodang Emas Java United berharap dukungan langsung dari masyarakat Jawa Tengah bisa menjadi tambahan energi bagi tim.
Manajemen Java United juga menyiapkan promo tiket untuk laga perdana tersebut.
Baca Juga:Alex Martins Diragukan Main! Persebaya Surabaya Siapkan Banyak Skenario Jungkalkan Bhayangkara FC
Penonton bisa menyaksikan pertandingan melawan Garudayaksa FC dengan harga tiket hanya Rp 15.000.
Penjualan tiket tahap awal dibuka untuk tribun Barat Stadion Jatidiri dengan kuota sebanyak 2.000 tiket yang dapat dibeli melalui laman resmi klub, javaunited.com.
Manajer Java United FC Alan Haviludin mengatakan, promo tersebut merupakan salah satu cara klub untuk mengajak masyarakat ikut meramaikan sepak bola di Jawa Tengah.
"Kami berharap bisa memberikan hiburan dan ikut meramaikan iklim sepak bola di Jawa Tengah. Kami mengajak para penikmat sepak bola di Jawa Tengah untuk merayakan sepak bola bersama," kata Alan.
Dari sisi persiapan, Java United sudah menjalani program latihan sejak Juli 2026. Tim yang ditangani pelatih asal Brasil Fabio Lefundes, menggelar pemusatan latihan dan sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.
Alan menyebut program latihan disusun untuk memastikan tim berada dalam kondisi siap ketika kompetisi dimulai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya