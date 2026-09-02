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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 02.52 WIB

Tiket Java United vs Garudayaksa FC di BRI Super League Dijual Rp 15 Ribu, Ini Cara Belinya

Java United tanding uji coba lawan Persipura. (Istimewa) - Image

Java United tanding uji coba lawan Persipura. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC memulai perjalanan di BRI Super League 2026/27 musim ini dengan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9), pukul 15.30 WIB.

Sebagai tuan rumah, Laskar Kepodang Emas Java United berharap dukungan langsung dari masyarakat Jawa Tengah bisa menjadi tambahan energi bagi tim.

Manajemen Java United juga menyiapkan promo tiket untuk laga perdana tersebut.

Penonton bisa menyaksikan pertandingan melawan Garudayaksa FC dengan harga tiket hanya Rp 15.000.

Penjualan tiket tahap awal dibuka untuk tribun Barat Stadion Jatidiri dengan kuota sebanyak 2.000 tiket yang dapat dibeli melalui laman resmi klub, javaunited.com.

Manajer Java United FC Alan Haviludin mengatakan, promo tersebut merupakan salah satu cara klub untuk mengajak masyarakat ikut meramaikan sepak bola di Jawa Tengah.

"Kami berharap bisa memberikan hiburan dan ikut meramaikan iklim sepak bola di Jawa Tengah. Kami mengajak para penikmat sepak bola di Jawa Tengah untuk merayakan sepak bola bersama," kata Alan.

Dari sisi persiapan, Java United sudah menjalani program latihan sejak Juli 2026. Tim yang ditangani pelatih asal Brasil Fabio Lefundes, menggelar pemusatan latihan dan sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.

Alan menyebut program latihan disusun untuk memastikan tim berada dalam kondisi siap ketika kompetisi dimulai.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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