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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.40 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Manchester City di Liga Inggris: The Citizens Segel 3 Poin!

Erling Haaland menjadi tumpuan Manchester City saat menghadapi Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027. (Manchester City) - Image

Erling Haaland menjadi tumpuan Manchester City saat menghadapi Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027. (Manchester City)

JawaPos.com - Crystal Palace diprediksi kalah 1-2 dari Manchester City pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027 di Selhurst Park, Sabtu (29/8/2026) pukul 02.00 WIB.

The Citizens berpeluang mempertahankan start kemenangan meski masih beradaptasi dengan era baru bersama Enzo Maresca, sedangkan Crystal Palace wajib memperbaiki penyelesaian akhir setelah tumbang 0-2 dari Everton.

Crystal Palace Wajib Lebih Tajam

Crystal Palace membutuhkan efektivitas lebih baik di depan gawang jika ingin menghentikan Manchester City di Selhurst Park.

Kekalahan 0-2 dari Everton pada laga pembuka menjadi bukti tim asuhan Pierre Sage belum mampu mengonversi peluang menjadi gol.

Crystal Palace sebenarnya menghasilkan 1,96 expected goals (xG), lebih tinggi dibandingkan Everton yang hanya mencatat 1,12 xG.

Namun, empat peluang besar terbuang membuat Crystal Palace gagal mendapatkan hasil positif meski menciptakan ancaman lebih banyak.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah penting bagi Pierre Sage menjelang duel melawan Manchester City.

Jean-Philippe Mateta diperkirakan tetap menjadi ujung tombak, dengan Dwight McNeil dan Eddie Nketiah berpotensi mendukungnya dari lini serang.

Rekor pertemuan juga tidak terlalu berpihak kepada tuan rumah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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