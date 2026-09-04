Persib Bandung Lolos ke Grup ACL Two, Gabriel Mutombo Soroti Satu Hal yang Wajib Diperbaiki

Gabriel Mutombo mengawali kiprah bersama Persib Bandung di piala presiden lawan Arema FC. (istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan tiket menuju fase grup AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 setelah mengalahkan Manila Digger FC.
Meski meraih kemenangan, bek Persib Bandung Gabriel Mutombo menilai timnya masih memiliki banyak ruang untuk berkembang sebelum menghadapi persaingan di fase grup.
Persib Bandung harus bekerja keras saat menghadapi Manila Digger pada pertandingan pendahuluan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).
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Gol Mariano Peralta pada penghujung babak kedua menjadi pembeda sekaligus memastikan langkah Maung Bandung ke fase berikutnya.
Mutombo mengakui pertandingan tersebut tidak mudah. Kedua tim tampil dengan intensitas tinggi sehingga laga berjalan sengit hingga mendekati menit-menit akhir.
"Pertandingannya sangat sengit, sangat panjang, tapi pada akhirnya kami bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi ini sangat bagus untuk klub dan untuk musim ini," kata Mutombo.
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Persib Bandung sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama.
Namun, penyelesaian akhir yang belum maksimal serta pertahanan Manila Digger yang cukup rapat membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Menurut Mutombo, tingginya intensitas permainan pada babak pertama ikut memengaruhi kondisi kedua tim.
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