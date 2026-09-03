Memori Manis 4-0! Timnas Indonesia U-20 Wajib Ulangi Pesta Gol atas Laos di Kualifikasi Piala Asia

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 pernah menggasak Laos 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014, dan memori manis itu menjadi modal penting menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Nasional Baru Laos, Kamis (3/9/2026).

Garuda Muda kini membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Rekor Indonesia Masih Lebih Unggul Timnas Indonesia U-20 memiliki catatan positif setiap kali berhadapan dengan Laos pada kelompok usia tersebut.

Dari empat pertemuan yang tercatat, Garuda Muda belum pernah menelan kekalahan dengan membukukan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Rekor tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri tersendiri bagi skuad asuhan Nova Arianto.

Apalagi, salah satu kemenangan Indonesia hadir dengan skor telak 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2013.

Kemenangan besar itu menunjukkan Indonesia pernah tampil dominan ketika menghadapi Laos dalam ajang kualifikasi level Asia.

Memori tersebut kini kembali relevan karena kedua tim bertemu dalam situasi yang sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang menuju putaran final.