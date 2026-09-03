Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 14.59 WIB

Memori Manis 4-0! Timnas Indonesia U-20 Wajib Ulangi Pesta Gol atas Laos di Kualifikasi Piala Asia

Timnas Indonesia U-20 punya memori manis saat mengalahkan Laos 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia U-20 punya memori manis saat mengalahkan Laos 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 pernah menggasak Laos 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014, dan memori manis itu menjadi modal penting menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Nasional Baru Laos, Kamis (3/9/2026).

Garuda Muda kini membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Rekor Indonesia Masih Lebih Unggul

Timnas Indonesia U-20 memiliki catatan positif setiap kali berhadapan dengan Laos pada kelompok usia tersebut.

Dari empat pertemuan yang tercatat, Garuda Muda belum pernah menelan kekalahan dengan membukukan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Rekor tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri tersendiri bagi skuad asuhan Nova Arianto.

Apalagi, salah satu kemenangan Indonesia hadir dengan skor telak 4-0 dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2014 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2013.

Kemenangan besar itu menunjukkan Indonesia pernah tampil dominan ketika menghadapi Laos dalam ajang kualifikasi level Asia.

Memori tersebut kini kembali relevan karena kedua tim bertemu dalam situasi yang sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang menuju putaran final.

Namun, Timnas Indonesia U-20 tidak bisa sekadar mengandalkan catatan masa lalu.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nova Arianto Dilema! Turunkan Skuad Terbaik Lawan Laos, atau Simpan untuk Hadapi Australia? - Image
Sepak Bola Indonesia

Nova Arianto Dilema! Turunkan Skuad Terbaik Lawan Laos, atau Simpan untuk Hadapi Australia?

Rabu, 2 September 2026 | 19.05 WIB

Kualifikasi Piala Asia U-20: Nova Arianto Kecewa Berat Hasil vs Malaysia - Image
Sepak Bola Indonesia

Kualifikasi Piala Asia U-20: Nova Arianto Kecewa Berat Hasil vs Malaysia

Rabu, 2 September 2026 | 04.07 WIB

Persebaya untuk Semua Bukan Cuma Slogan! Rela Kehilangan Alan Maulana demi Timnas Indonesia U-20 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya untuk Semua Bukan Cuma Slogan! Rela Kehilangan Alan Maulana demi Timnas Indonesia U-20

Rabu, 2 September 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore