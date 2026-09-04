Geser Australia, Indonesia Puncaki Klasemen Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 kini memimpin klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Kepastian itu didapat setelah Garuda Muda mengalahkan Laos pada laga kedua.

Timnas Indonesia U-20 menang meyakinkan atas Laos dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (3/9) malam WIB. Gol-gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Fabio Azkairawan, dan brace Zahaby Gholy.

Kemenangan ini sangat penting bagi Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Kemenangan atas Laos sekaligus membuat Timnas Indonesia U-20 menggusur Australia dari puncak klasemen sementara.

Timnas Indonesia U-20 kini memimpin dengan koleksi empat poin, sama seperti Australia. Namun Garuda Muda berhak berada di puncak, karena unggul selisih gol atas Young Socceroos -julukan Timnas Australia U-20.

Pasalnya, Australia hanya menang 2-0 saat menghadapi Laos di laga pertama. Young Socceroos juga gagal mempertahankan posisinya setelah ditahan imbang Malaysia dengan skor 2-2 pada Kamis (3/9) kemarin.

Sementara, Malaysia saat ini duduk di posisi ketiga dengan koleksi dua poin. Torehan dua poin tersebut didapat dari hasil menahan imbang Timnas Indonesia U-20 (0-0) dan Australia (2-2).

Persaingan perebutan tiket putaran final Piala Asia U-20 2027 pun kian memanas. Hasil pertandingan terakhir akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia U-20, Australia, dan Malaysia. Sementara Laos sudah dipastikan gagal lolos.

Timnas Indonesia U-20 akan menantang Australia di laga terakhir pada Minggu (6/9). Garuda Muda wajib menang jika ingin melangkah mulus ke putaran final Piala Asia U-20 2027, tanpa harus memikirkan hasil laga Malaysia vs Laos.

Jika bermain imbang, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tetap berada di atas Australia karena unggul selisih gol. Namun, kepastian status juara grup harus menunggu hasil duel Malaysia vs Laos.