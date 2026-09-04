Geser Australia, Indonesia Puncaki Klasemen Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Zahaby Gholy mencetak dua gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 3-0 atas Laos U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 kini memimpin klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Kepastian itu didapat setelah Garuda Muda mengalahkan Laos pada laga kedua.
Timnas Indonesia U-20 menang meyakinkan atas Laos dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (3/9) malam WIB. Gol-gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Fabio Azkairawan, dan brace Zahaby Gholy.
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Kemenangan ini sangat penting bagi Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Kemenangan atas Laos sekaligus membuat Timnas Indonesia U-20 menggusur Australia dari puncak klasemen sementara.
Timnas Indonesia U-20 kini memimpin dengan koleksi empat poin, sama seperti Australia. Namun Garuda Muda berhak berada di puncak, karena unggul selisih gol atas Young Socceroos -julukan Timnas Australia U-20.
Pasalnya, Australia hanya menang 2-0 saat menghadapi Laos di laga pertama. Young Socceroos juga gagal mempertahankan posisinya setelah ditahan imbang Malaysia dengan skor 2-2 pada Kamis (3/9) kemarin.
Sementara, Malaysia saat ini duduk di posisi ketiga dengan koleksi dua poin. Torehan dua poin tersebut didapat dari hasil menahan imbang Timnas Indonesia U-20 (0-0) dan Australia (2-2).
Persaingan perebutan tiket putaran final Piala Asia U-20 2027 pun kian memanas. Hasil pertandingan terakhir akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia U-20, Australia, dan Malaysia. Sementara Laos sudah dipastikan gagal lolos.
Timnas Indonesia U-20 akan menantang Australia di laga terakhir pada Minggu (6/9). Garuda Muda wajib menang jika ingin melangkah mulus ke putaran final Piala Asia U-20 2027, tanpa harus memikirkan hasil laga Malaysia vs Laos.
Jika bermain imbang, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tetap berada di atas Australia karena unggul selisih gol. Namun, kepastian status juara grup harus menunggu hasil duel Malaysia vs Laos.
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Maka itu, Timnas Indonesia U-20 tidak boleh terpeleset saat menghadapi Australia. Jika kalah, nasib Garuda Muda pun diujung tanduk. Tim asuhan Nova Arianto itu bisa gagal lolos jika Malaysia bisa pesta lebih dari tiga gol ke gawang Laos.
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