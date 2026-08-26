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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.12 WIB

Oktavianus Fernando Resmi Gabung Persis Solo, Siap Bawa Laskar Sambernyawa Kembali ke Super League

Oktavianus Fernando. (Istimewa) - Image

Oktavianus Fernando. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo resmi mendatangkan Oktavianus Fernando untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27.

Pemain yang akrab disapa Ovan itu dikontrak selama satu musim dan diharapkan mampu membantu Laskar Sambernyawa kembali promosi ke Super League.

Kepindahan ini menjadi langkah baru bagi Ovan setelah musim lalu memperkuat Persebaya Surabaya.

Meski tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain bersama Bajul Ijo, pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya membuat pemain berusia 32 tahun tersebut tetap mendapat perhatian dari sejumlah klub.

Persis kemudian menjadi klub yang serius mengamankan jasanya. Ovan pun sudah diperkenalkan sebagai pemain anyar Persis untuk musim ini.

Bagi Ovan, keputusan menerima pinangan Persis tidak membutuhkan waktu lama. Target klub untuk kembali ke kasta tertinggi menjadi salah satu alasan yang membuatnya tertarik bergabung. Apalagi, Persis juga memiliki sejumlah pemain dengan pengalaman dan nama besar.

"Saya pasti senang dan bangga bisa bergabung bersama Persis, klub yang memiliki suporter solid ini," kata Ovan.

Ovan juga mengaku tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama Persis. Kehadiran Persis Fans di Stadion Manahan menjadi salah satu hal yang dinantikannya.

"Saya tidak sabar untuk segera bermain di hadapan suporter," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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