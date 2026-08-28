Andy Harjito Jadi Rekrutan Baru Persis Solo, Langsung Bidik Tiket Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo kembali menambah kekuatan di lini depan untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Sambernyawa resmi merekrut penyerang berusia 24 tahun, Andy Harjito.

Kedatangan Andy diharapkan bisa memberikan tambahan pilihan bagi Persis Solo di sektor serangan. Pengalamannya bermain di sejumlah klub Indonesia menjadi modal untuk menghadapi persaingan kompetisi musim depan.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Andy Harjito tercatat pernah memperkuat PSPS Pekanbaru, Kendal Tornado FC, Borneo FC, dan PSM Makassar.

Andy menyambut antusias kesempatan mengenakan seragam Persis Solo. Ia menilai klub asal Kota Bengawan tersebut memiliki perjalanan panjang dan cerita tersendiri dalam sepak bola Indonesia.

“Perasaan sangat senang bisa bergabung dengan Persis. Semoga saya diterima dengan baik di keluarga Persis dan bisa memberikan yang terbaik untuk Persis” kata Andy, Rabu (26/8).

Pemain kelahiran 2002 itu juga bertekad segera beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia ingin memberikan kemampuan terbaik, baik ketika menjalani latihan maupun saat mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan.

Andy memahami persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama tidak akan mudah. Karena itu, ia memilih fokus bekerja keras dan mengikuti arahan pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson.

“Saya ingin cepat beradaptasi agar bisa menampilkan yang terbaik ketika diberi kepercayaan oleh pelatih. Dan untuk teman-teman senior di Persis, semoga kedatangan saya di keluarga Persis bisa membuat hasil lebih baik bersama-sama ke depannya,” ujarnya.