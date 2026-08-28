Yon Baghi Merapat ke Persis Solo, Siap Kerja Keras Demi Wujudkan Target Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di sektor sayap untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Sambernyawa mendatangkan Yohanes Baghi, pemain muda yang diharapkan bisa menambah pilihan di lini serang.

Yohanes Baghi merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kiri. Pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya memperkuat Persebata Lembata di Liga Nusantara.

Bersama Persebata Lembata, Yon Baghi, sapaan akrabnya, mencatatkan lima gol dari 14 penampilan. Catatan tersebut menjadi modal bagi sang pemain untuk melanjutkan karier bersama Persis Solo.

Kedatangannya ke Solo juga dibarengi target yang cukup jelas. Yon Baghi ingin membantu Persis Solo kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League.

Menurutnya, target promosi bukan hanya menjadi ambisi pribadi, tetapi harus diperjuangkan bersama seluruh pemain dan elemen tim. Karena itu, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan bermain.

“Tentu saya punya target bersama rekan-rekan tim membawa Persis kembali ke Liga 1. Semoga ke depannya kita sama-sama bisa meraih target ini,” kata Yon Baghi, Rabu (26/8).

Ia juga berharap seluruh pemain bisa menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Kerja keras dan dukungan antarpemain dinilai penting untuk menjaga Persis Solo tetap berada di jalur persaingan menuju promosi.

“Dan saya harap untuk rekan tim kita selalu kompak, terus bekerja keras dan saling support agar bisa membawa Persis Solo ke Liga 1,” lanjutnya.