Prediksi Skor Inter Milan vs Napoli di Liga Italia: Il Nerazzurri Punya Kans Besar Amankan 3 Poin!

JawaPos.com — Inter Milan diprediksi mengalahkan Napoli dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Italia di San Siro, Sabtu (5/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Inter Milan datang dengan modal dua kemenangan dari dua pertandingan, sedangkan Napoli baru saja kalah dari Como di kandang sendiri sehingga tekanan lebih besar berada di kubu tamu.

Duel Inter Milan kontra Napoli kembali menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada awal musim Serie A 2026/2027. Persaingan kedua klub dalam dua musim terakhir berlangsung ketat karena mereka saling bertukar posisi sebagai juara Liga Italia.

Pada musim 2024/2025, Napoli berhasil merebut Scudetto, tetapi Inter Milan membalasnya secara meyakinkan musim lalu. Bahkan, Inter Milan finis dengan keunggulan 11 poin atas Napoli yang menjadi pesaing terdekat dalam perburuan gelar.

Kini, Inter Milan berambisi melanjutkan start sempurna sekaligus memburu Scudetto ke-22. Tim asuhan Cristian Chivu tersebut membuka musim dengan kemenangan telak 4-1 atas Monza sebelum mengalahkan Cagliari dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan atas Cagliari memang tidak semeyakinkan hasil pekan pertama. Namun, tiga poin tetap membuat Inter Milan mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan berada dalam posisi ideal untuk kembali menjaga momentum di papan atas klasemen.

Hakan Calhanoglu kembali menunjukkan peran penting dalam kemenangan tersebut. Gelandang Inter Milan itu mencetak gol melalui tembakan dari jarak menengah, sekaligus memperpanjang catatan impresifnya ketika menghadapi Napoli.

Calhanoglu tercatat sudah terlibat langsung dalam enam gol dari sembilan pertandingan Liga Italia melawan Napoli bersama Inter Milan. Statistik tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemain asal Turki itu layak mendapat perhatian khusus pada pertandingan di San Siro.

Inter Milan juga memiliki catatan kandang yang mendukung prediksi positif. Mereka sudah lebih dari sembilan tahun tidak kalah dari Napoli dalam pertandingan Liga Italia di San Siro, meski tiga pertemuan terakhir di Milan berakhir imbang.