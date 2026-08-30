Igor Tolic Pastikan Tiga Pemain Persib Bandung Absen Lawan Manila Digger di ACL Two 2026/2027

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan tiga pemainnya belum bisa tampil saat menghadapi Manila Digger pada laga pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Persib Bandung maupun Manila Digger. Kedua tim akan bersaing untuk mendapatkan tiket menuju fase grup ACL Two musim 2026/2027.

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Tiga pemain yang dipastikan absen dari pertandingan tersebut adalah Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh. Ketiganya masih menjalani proses pemulihan cedera sehingga belum mendapatkan lampu hijau untuk kembali memperkuat tim.

"Masih Lucho (Luciano Guaycochea), Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda (yang akan absen di pertandingan)," kata Tolic dalam sesi temu media di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/8/2026).

Absennya Guaycochea dan Notsuda tentu membuat Tolic harus menyiapkan komposisi berbeda di lini tengah. Persib Bandung masih memiliki sejumlah opsi untuk mengisi sektor tersebut.

Marc Klok menjadi salah satu pemain yang kemungkinan kembali memegang peran penting. Sebagai kapten tim, Klok tidak hanya dibutuhkan untuk mengatur tempo permainan, tetapi juga menjaga komunikasi antarpemain di tengah tekanan pertandingan.

Selain Klok, Adam Alis dan Thom Haye juga bisa menjadi pilihan untuk memperkuat lini tengah. Adam dikenal memiliki mobilitas tinggi, sedangkan Thom Haye punya kemampuan distribusi bola yang bisa membantu Persib Bandung membangun serangan dari area tengah.

Dengan materi pemain yang tersedia, Tolic tidak ingin absennya tiga pemain tersebut menjadi alasan bagi timnya untuk kehilangan fokus. Pelatih asal Kroasia itu memastikan Persib Bandung telah menyiapkan solusi untuk menghadapi situasi tersebut.

"Mereka tidak bisa bermain tapi, kami pun terus mencari solusi atas cedera mereka. Yang pasti, mereka terus berusaha untuk pulih sesegera mungkin," tegas Tolic.